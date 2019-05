În cazul în care nu obișnuiați să folosiți la mâncare oțetul de mere, ar trebui să începeți s-o faceți. De ce? Pentru că oțetul de mere conține vitamine, precum vitamina A, B1, B2 și multe minerale. În plus, acesta are efecte benefice asupra organismului nostru, de la prepararea murăturilor până la lupta împotriva diabetului, curățarea tenului și nu numai.

Specialiștii susțin că oțetul de mere îmbunătățește condiția fizică personală, ajută la protejarea florei intestinale, previne apariția bolilor, ne scapă de răceli și viroze și întărește sistemul imunitar.

De asemenea, oțetul ajută la o digestie ușoară. Spre exemplu, o lingură de oțet după o masă copioasă vă va ajuta să scăpați de senzația de balonare și să vă simțiți mai ușori. Nu uitați nici că oțetul de mere ajută la reînnoirea florei intestinale și oprește indigestia.

Cu toate acestea, un efect benefic al acestuia este că arde grăsimile din corp, reglează zahărul din sânge și reduce pofta de mâncare. Ca urmare, două lingurițe de oțet de mere într-un pahar cu apă fac minuni asupra corpului nostru, eliminând celulita și excesul de grăsime.

Curățarea tenului nu a fost niciodată ușoară, dar cu beneficiile pe care le are oțetul de mere, puteți reuși, acum, să aveți un ten curat, luminat și lipsit de imperfecțiuni. Așa că, amestecați câteva picături de oțet cu apă și curățați-vă tenul, scăpând și de acnee.