Lecitina este o grăsime neesențială care se găsește în mod natural în alimente. În corpul uman, susține mișcarea grăsimilor și se poate transforma în colină, un nutrient esențial pentru sănătate. De asemenea, susțin specialiștii, aceasta poate fi consumată sub formă de suplimente, însă obținerea ei din alimentație este o modalitate mult mai sănătoasă. Lecitinele se transformă în colină în organism și ajută la producerea neurotransmițătorului numit acetilcolină. La rândul său, acetilcolina se asociază direct cu: memoria, starea de spirit, controlul muscular și alte funcții ale creierului și sistemului nervos. De exemplu, ouăle sunt alimente bogate în lecitină, însă această grăsime se găsește numai în gălbenușuri, albușurile nu o conțin. Totodată, avocado este un fruct nutritiv care conține lecitină și acizi grași mononesaturați. În plus, reprezintă o sursă bună de antioxidanți, are proprietăți antiinflamatoare și menține sănătatea inimii și intestinului. De asemenea, vă poate ajuta să susțineți o greutate optimă. În același timp, laptele și alte produse lactate precum iaurtul, brânza și untul reprezintă surse naturale de lecitină. În plus, nucile și semințele sunt o sursă bună de grăsimi nesaturate sănătoase pentru inimă, fiind alimente bogate în lecitină fosfolipidă.