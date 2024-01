Mulți spun că părul foarte lung poate consuma din vitaminele și mineralele importante pentru organism. Dacă ar fi adevărat, ar însemna că persoanele cu păr foarte lung pot suferi carențe alimentare. Ei bine, specialiștii ne spun că ideea aceasta este doar un mit, neexistând un fundament științific care să susțină teoria.



În primul rând, trebuie să știm că părul este format dintr-o proteină numită keratină, care nu are capacitatea de a absorbi sau a consuma nutrienți din organism. Nutrienții necesari pentru creșterea și sănătatea părului sunt de obicei furnizați părului prin fluxul sangvin, dar părul în sine nu are un impact direct asupra absorbției sau utilizării acestora. Părul lung are nevoie, într-adevăr, de vitamine și nutrienți pentru a crește și pentru a fi sănătos și frumos. Însă asta nu înseamnă că „mănâncă” din nutrienții necesari în organism. Pe de o parte, dacă există vitamine și minerale suficiente, părul va primi porția de care are nevoie. Pe de altă parte, dacă în organism există deja un deficit de minerale sau vitamine, și părul se va confrunta cu un asemenea deficit. Drept urmare, va deveni fragil, își va pierde strălucirea și se va rupe cu ușurință. În cazul în care nu îți iei nutrienții necesari din alimentație, medicul îți poate recomanda unele suplimente pentru păr.



Care sunt elementele necesare pentru păr? Proteinele, în primul rând, sunt fundamentale pentru sănătatea părului. Consumul de alimente bogate în proteine precum carnea slabă, peștele, ouăle, lactatele, nucile și semințele crude sau coapte ajută la construirea și menținerea structurii părului, precum și la prevenirea ruperii și a despicării vârfurilor. Fierul este un alt nutrient important pentru sănătatea părului și nu numai, iar femeile tind să se confrunte cu deficit având în vedere că pierd sânge lunar la menstruație. Totodată, vitamina C este esențială pentru sinteza de colagen, o altă proteină importantă pentru structura firului de păr.



Vitamina A este, și ea, importantă pentru producția de sebum, uleiul natural al scalpului care ajută la menținerea hidratării și la prevenirea uscării și fragilizării părului. Vitaminele care fac parte din complexul B sunt de asemenea importante pentru sănătatea părului. Biotina, acidul folic și vitamina B12 sunt necesare pentru menținerea sănătății scalpului și a părului. Iar de acizi grași Omega 3, părul are nevoie dacă vrei să fie lung și sănătos. Aceștia ajută la menținerea hidratării și la prevenirea uscării și fragilizării firului de păr.