Păstârnacul este ideal pentru diversificarea alimentației copiilor

Păstârnacul face parte din familia rădăcinoaselor. Specialiștii spun că, deși arată ca morcovii, păstârnacul este, de fapt, mai hrănitor și are un gust complet diferit. Gătit, păstârnacul are o textură untoasă și un gust dulce, care nu poate fi comparat cu ușurință cu al altor legume. Această legumă are un conținut bogat de potasiu, fibre, fiind, de asemenea, și o importantă sursă de vitamina B, vitamina C, zinc, fier și calciu, fiind ideal pentru diversificarea alimentației copiilor, precizează site-ul totuldespremame.ro.

Cu un conținut scăzut de calorii, fără grăsimi saturate sau colesterol, un preparat pe bază de păstârnac poate fi introdus în jurul vârstei de 6-8 luni. Fie că alegeți să faceți piure pe bază de păstârnac, supe, supe creme sau alte preparate, este recomandat să-l includeți în diversificarea alimentației copiilor.