Pătrunjelul conține mai mult fier decât spanacul

În caz că nu știați, salata de pătrunjel este mai mult decât benefică organismului, mai ales în condițiile în care acesta este o adevărată resursă de vitamina C, extrem de importantă în susținerea imunității. Potrivit doctorulzilei.ro, pătrunjelul nu este doar un condiment indispensabil, ci mai ales un medicament natural valoros, el fiind bogat în vitaminele C, A, dar are și fier, mangan. Totodată, sucul de pătrunjel este de real ajutor în cazul hepatitelor B și C, dar și altor afecțiuni.

Specialiștii susțin că pătrunjelul este de câteva ori mai bogat în vitamina C decât portocala și conține mai mult fier decât spanacul.

De asemenea, pătrunjelul are un conținut scăzut de calorii, dar este bogat în substanțe nutritive importante, precum vitaminele A, K și C.

În afară de rolul său în menținerea sănătății oaselor și a inimii, vitamina K este esențială pentru coagularea sanguină corectă, ceea ce poate ajuta la prevenirea sângerării excesive. Numai două linguri de pătrunjel livrează mai multă vitamină K decât aveți nevoie într-o zi.

Secretul reușitei salatei tabbouleh sau salata de pătrunjel stă în tocarea cât mai măruntă a ingredientelor. Pentru pregătirea salatei de pătrunjel, se vor toca frunzele și codițele fragede de la șase legături, după care se adaugă o cantitate egală de frunze de mentă tocate la fel de mărunt, o lingură de grâu hidratat în apă timp de 30 de minute și pisat, o roșie mare tăiată cubulețe și zeama de la o lămâie.