Pedicuţa este o plantă cunoscută și sub denumirea de brădişor, brânca ursului, talpa ursului. Deseori, aceasta este întrebuinţată pentru răni ale pielii şi pentru prepararea produselor homeopatice în medicina naturistă. Medicii susțin că, în scop fitoterapeutic, se foloseşte întreaga parte aeriană a plantei şi sporii, care trebuiesc recoltaţi în iulie-august, înainte să se scuture. Dintre proprietăţile de detoxifiere a ficatului şi pancreasului, pedicuţa este una dintre plantele recomandate în curele de dezintoxicare a organismului. În plus, ea are efecte antialcoolice şi reduce dependenţa de nicotină, este diuretică, purgativă, antireumatismală, combate căderea părului şi îi stimulează creşterea. Planta poate fi folosită atât intern (infuzie, tinctură), cât şi extern (băi, tinctură, pudraje cu sporii plantei).



Se recomandă în: reumatism, gută, constipaţie cronică, hemoroizi, afecţiuni ale organelor genitale, colică renală, convalescenţă (ceai de pedicuţă). De asemenea, planta este indicată pentru afecţiuni ale ficatului, crampe musculare, hipertensiune arterială și nu numai.