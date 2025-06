Pepenele verde nu este doar un răsfăț de vară, ci și un ingredient surprinzător de eficient în îngrijirea pielii. Cu un conținut de peste 90% apă și o combinație bogată de vitamine, antioxidanți și minerale, el poate deveni aliatul perfect al unui ten hidratat, luminos și revigorat.



Fie că este aplicat direct pe piele sau combinat cu alte ingrediente naturale, pepenele ajută la calmarea pielii iritate, curățarea porilor și uniformizarea nuanței tenului. Potrivit specialiștilor, vitamina C prezentă în pulpa fructului are un efect antioxidant, susținând producția de colagen și protejând pielea împotriva radicalilor liberi, cei responsabili de îmbătrânirea prematură. De asemenea, licopenul, un pigment natural care dă culoarea roșie fructului, are un rol protector împotriva efectelor nocive ale razelor UV. Astfel, pentru tenul uscat sau obosit, o mască simplă din pulpă de pepene verde pasată poate oferi o hidratare rapidă și naturală. Se aplică pe față timp de 10-15 minute, apoi se clătește cu apă călduță, iar efectul este imediat: pielea devine mai fină, mai proaspătă și vizibil mai luminoasă. Pentru un plus de nutriție, pepenele poate fi amestecat cu o linguriță de miere, ideală pentru pielea deshidratată, sau cu iaurt, pentru calmarea tenului sensibil.



Un alt beneficiu este acela că măștile cu pepene se potrivesc tuturor tipurilor de ten, inclusiv celui mixt sau gras. În plus, datorită conținutului său ușor astringent, pepenele ajută la echilibrarea secreției de sebum și la închiderea porilor dilatați, fără a usca pielea.