Odată cu sosirea verii, încep și problemele serioase de sănătate pentru tot mai mulți români care suferă de alergii sezoniere. Cea mai frecventă cauză este polenul, un factor aparent inofensiv, dar care, în realitate, poate provoca reacții severe, uneori chiar letale, avertizează specialiștii.



Potrivit dr. Mihaela Rubinescu, sistemul imunitar reacționează exagerat la contactul cu polenul, percepându-l ca pe un agent periculos, deși nu este. Din păcate, acest dezechilibru declanșează reacții alergice diverse, ce pot afecta nu doar confortul pacienților, ci și viața lor, în cazuri extreme. „Polenurile cu risc alergen sunt cele din copaci, iarbă și buruieni, cum ar fi ambrozia sau pelinul”, a explicat dr. Rubinescu. Toate acestea se răspândesc în atmosferă începând din luna mai și până în noiembrie, fiind purtate de curenții de aer, în zilele calde. Dimensiunea infimă a particulelor de polen (10-20 microni) le face invizibile cu ochiul liber, dar extrem de periculoase pentru persoanele sensibile.



Cert este că alergiile nu țin cont de vârstă şi atât copiii, cât și adulții sunt afectați. În plus, în această perioadă a anului apar și reacțiile alergice provocate de înțepăturile de insecte, în special de albine sau viespi, care, în unele cazuri, pot duce la șoc anafilactic, o reacție gravă, cu potențial letal, ce necesită intervenție medicală de urgență.



Cele mai frecvente simptome includ rinita alergică, confundată adesea cu o simplă răceală. Nasul înfundat, secrețiile nazale abundente, strănuturile repetate, mâncărimea oculară sau somnolența sunt semne care pot ascunde o alergie severă. Lipsa febrei face, însă, ca aceste simptome să fie adesea trecute cu vederea, iar diagnosticul corect este întârziat.



În cazurile mai severe, pacienții pot prezenta astm bronșic alergic, conjunctivită, urticarie sau tumefiere accentuată a pielii. Rareori, dar cu riscuri majore, alergiile pot evolua spre șoc anafilactic, o situație critică, caracterizată prin dificultăți de respirație, slăbiciune accentuată și, în lipsa tratamentului rapid, chiar deces.



Pe lângă polen, vara favorizează și înmulțirea acarienilor, microorganisme din praf sau blana animalelor, care se dezvoltă în condiții de căldură și umiditate. În plus, alergiile pot fi provocate de aditivi alimentari, medicamente sau diverse alimente cu potențial alergen, un aspect deseori neglijat. Pentru a limita expunerea la alergeni, specialiștii recomandă să ţineți ferestrele închise, mai ales dimineața și seara, când concentrația de polen în aer este maximă. Totodată, folosiți site speciale sau purificatoare de aer cu filtre HEPA și sistem de ionizare. În plus, nu uitaţi să curățați locuința frecvent, de cel puțin două ori pe săptămână, cu aspiratorul, purtând mască de protecție în timpul curățeniei. În plus, specialiştii recomandă să evitați plimbările în aer liber în zone cu multă vegetație, în special în zilele călduroase și vântoase. Pentru calmarea simptomelor, se recomandă spălături nazale cu apă de mare sau soluții saline. Concluzie: pericolul real nu se vede cu ochiul liber „De fapt, alergiile nu sunt doar un disconfort temporar. Ele pot evolua rapid și, netratate sau nediagnosticate la timp, pot pune în pericol viața pacientului”, a avertizat medicul.