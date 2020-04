Specialiștii spun că persoanele care dorm în jur de șase ore pe noapte sau mai puțin au urina mai concentrată și un risc mai mare să fie deshidratați pe timpul nopții și zilei decât persoanele care dorm opt ore pe noapte. Totodată, durerile de cap sunt un alt simptom al lipsei somnului. Deși nu se știe exact care este conexiunea dintre migrene și somnul insuficient, majoritatea persoanelor care nu dorm suficiente ore pe noapte suferă din cauza lor. În plus, la toate acestea se adaugă stările de agitație, iritabilitatea, schimbarea bruscă de comportament, timpul de reacție încetinit și un nivel crescut al stresului.



În același timp, și sistemul cardiovascular are de suferit atunci când organismul este privat de somn. În plus, există riscul creșterii tensiunii arteriale și a proteinei C reactive, proteină folosită în diagnosticarea mai multor boli de inimă. De asemenea, persoanele care se privează de somn vor avea o imunitate mai slabă, o atenție distrasă, pot dezvolta probleme gastrointestinale și scăderea libidoului.