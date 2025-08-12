Când este consumat în combinație cu mujdeiul de usturoi, peștele constituie un fel de mâncare pe care îl preferă foarte mulți români. Iar pe lângă această combinație, de obicei românii aleg să consume alături și mămăligă sau cartofi. De ce nu este, totuși, recomandat meniul menționat?



Medicii consideră că acest fel de mâncare ar putea genera mai multe probleme de sănătate. Combinația dintre pește și mujdei de usturoi poate fi periculoasă. Depinde, însă, în mare parte, de felul în care sunt pregătite alimentele de consum.



Conform specialiștilor, și peștele, dar și usturoiul sunt alimente recomandate pentru o alimentație sănătoasă, însă se pot transforma în adevărate bombe calorice și nu numai. În primul rând, este esențial felul de preparare a usturoiului. Cu alte cuvinte, este indicat ca mujdeiul să fie făcut în casă, cu usturoi românesc. Este de evitat usturoiul chinezesc. Totodată, mujdeiul se prepară cu ulei, iar acesta nu este bun pentru sănătate în cantități mari. Sarea din mujdei poate fi, la fel, o problemă, pentru că, în cantități mari, nu este bună pentru sănătate. Cel mai recomandat este să se folosească doar un praf de sare, cât poți prinde între buricele degetelor o singură dată.

