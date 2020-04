Pielea frumoasă se întreține cu vitamine

Nu cred că există om care să nu își dorească să aibă o piele cât mai frumoasă și catifelată. Pentru a vă păstra, însă, aspectul tineresc cât mai mult timp, aveți mare grijă la alimentație. În primul rând, încercați să introduceți în dieta zilnică alimente ce conțin vitamina E. Un astfel de aliment este uleiul de măsline, acesta fiind extrem de bogat în acizi graşi Omega-3, tocmai buni pentru sistemul cardiovascular, dar şi în vitamina E, pentru că sporeşte toleranţa pielii la soare şi favorizează cicatrizarea în caz de arsuri.

Specialiștii spun că, pentru a profita de beneficiile acestuia şi pentru a nu creşte aportul caloric, trebuie folosită doar o linguriță de ulei de măsline, de preferat în salate.

În același timp, nu trebuie uitat nici seleniul, acesta fiind chiar cel mai bun protector al celulelor epiteliale. Practic, seleniul este un oligoelement care are nevoie de prezenţa antioxidanţilor, cum sunt vitaminele A, E şi C pentru a lupta contra ridării pielii şi a dezvoltării unor boli degenerative cum este cancerul de piele. Seleniul vi-l puteţi procura din suplimente alimentare, dar şi din alimente: spanac, cereale integrale, peşte gras. Probabil că ați observat că v-au apărut pe corp niște pete mici maronii, iar acesta este, în opinia medicilor, un semn că organismul înregistrează un deficit de vitamina C.

Pe lista alimentelor care ne ajută să avem o piele mai frumoasă sunt morcovii, pepenele, caisele şi roşiile, toate extrem de bogate în vitamina A și care ajută la prevenirea alergiilor.

Nu în ultimul rând, trebuie să știți că ar trebui să nu vă lipsească de pe masă sardinele, pentru că acestea vă furnizează necesarul de vitamina B3 sau niancină, la fel de importantă pentru sănătatea pielii. În plus, pentru a vă proteja pielea de efectele negative ale radicalilor liberi, apelați la nuci, legume verzi, peşte gras, întrucât acestea nu conţin doar cunoscuţii acizi graşi Omega-3, ci şi vitamina D sau antioxidanţi cum sunt seleniul şi zincul.