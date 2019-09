În această perioadă a anului, majoritatea gospodinelor pun la borcane murături. Pe lângă faptul că sunt gustoase, multicolorele murături au o mulțime de calități pentru sănătatea organismului, susțin specialiștii. Chiar dacă sunt procesate, prin adăugarea de conservanți și apă, murăturile își păstrează nutrienții și vitaminele. Astfel, legumele bogate în vitamina C vor avea vitamina C și după faza de conservare, păstrându-și potențialul în proporție de peste 50%. În același timp, murăturile au puține calorii și pot fi utilizate oricând în dietele pentru slăbit, mai ales castraveții și varza murată. În plus, frunzele de țelină, semințele de mărar și de muștar sau hreanul țin la distanță virușii și microbii, protejând inclusiv sistemul nervos.

Cu toate acestea, alimentele acre (oțet, borș, lămâi, murături) indică deficite enzematice, dar apar și la cei care consumă excesiv alcool și grăsimi. Ca urmare, pofta de acrituri poate anunța o gastrită sau o hepatită. Totodată, pofta de sare ascunde carența sodiului din organism, provocată mai ales de transpirații excesive.