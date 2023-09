Porți ochelari de vedere și ai nevoie de unii de soare? Specialiștii te învață cum să îi combini

Deși mulți consideră purtatul ochelarilor de soare un simplu moft care ține doar de modă, este, de fapt, un lucru indicat de medici. Ochelarii de soare ne protejează de razele UV dăunătoare care pot fi cauza fotoîmbătrânirii și a unor boli ale ochiului la vârste mai înaintate. Ochelarii de soare trebuie purtați atât vara cât și iarna, atunci când lumina soarelui este puternică sau petrecem timp la suprafața unei ape, pe zăpadă.



Ce este important de luat în calcul când vine vorba despre ochelarii de soare? Ei bine, trebuie să aibă lentile de calitate și să ne fie confortabili, mai degrabă decât să poarte un logo celebru. Ei sunt mai mult un mijloc de protecție decât un accesoriu fashion. Iar ochii copiilor, fiind mai sensibili decât ai adulților, trebuie protejați cu și mai multă atenție.



Ce pot face, totuși, cei care deja poartă ochelari de vedere?



Pentru aceste persoane, există mai multe soluții, chiar una mai interesantă decât alta. Prima, cea mai versatilă și confortabilă, este să își facă ochelari cu lentile fotocromatice. Lentilele lor de vedere, fie ele pentru distanță sau pentru aproape, bifocale sau progresive, se vor întuneca în funcție de intensitatea luminii de afară și vor redeveni incolore atunci când persoana merge la interior. Astfel, ochelarii de soare sunt mereu cu ei, la ochii lor, la momentul în care au nevoie de ei, cât de întunecați este necesar, fără niciun gest în plus. Toate categoriile de lentilă pot avea tratamentul care să le facă fotocromatice. Iar costurile pentru această opțiune suplimentară pot fi de câteva zeci de lei, chiar și ceva mai mult dacă e vorba despre lentile progresive. De asemenea, lentilele fotocromatice pot avea diferite grade de întunecare, diferite viteze de revenire la starea incoloră, pot fi și cu efect oglindă. Totodată, se pot alege diferite nuanțe care să se asorteze așa cum dorește utilizatorul.



A doua variantă disponibilă pentru cei care poartă ochelari de vedere sunt așa zișii ochelari clip on, adică un tip de rame ce au una complementară. Această ramă se aplică, în general magnetic, pe cea de bază. Pe rama principală se poate monta orice lentilă are nevoie utilizatorul. Iar când simte nevoia ochelarilor de soare, poate aplica pur și simplu a doua ramă. Aceste tipuri de rame sunt foarte fine, astfel încât, chiar și cu ramă suplimentară adăugată, ochelarii sunt ușori și plăcuți la purtat, fără să se observe că sunt duble. Totodată, există ochelari cu clip on magnetic care au chiar un set întreg de rame suplimentare, unele cu lentile de soare obișnuite și cu efect oglindă, alta cu lentile pentru condus, chiar și una cu lentile cu protecție pentru calculator.