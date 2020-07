Portocalele sunt un adevărat elixir al tinereţii

În caz că nu ştiaţi, portocalele au o mulţime de beneficii pentru ten. În primul rând, a precizat dr. Adela Muşat, concentraţia mare de vitamina C şi antioxidanţi ne ajută în lupta împotriva îmbătrânirii şi ajută la tratarea acneei. În plus, ajută la eliminarea punctelor negre şi catifelează pielea. Spre exemplu, zeama de portocală este un adevărat elixir pentru fermitatea şi sănătatea tenului. Adăugată constant în măşti sau tratamente faciale, zeama de portocale are un puternic efect antiaging, prevenind apariţia ridurilor şi a semnelor de îmbătrânire. Apoi, acidul citric şi vitamina C, dar şi ceilalţi antioxidanţi din portocală, contribuie din plin la curăţarea pielii şi la tratarea semnelor lăsate de acnee.

Pentru a lupta eficient împotriva coşurilor inestetice, nu trebuie decât să tăiaţi o portocală în jumătate şi să vă masaţi uşor faţa cu ea. Efectul astringent usucă comedoanele, iar prin completarea ritualului cu o cremă specială contra acneei, veţi avea toate şansele de a scăpa de această afecţiune inestetică.

Desigur, nu doar pulpa sau zeama de portocală este indicată în procesul de înfrumuseţare. Coaja poate fi şi ea folosită ca scrub corporal, după baie, având rolul de a îndepărta celulele moarte, toxinele şi de a hrăni pielea în profunzime. Masaţi-vă corpul cu o coajă de portocală şi veţi obţine o piele sănătoasă şi strălucitoare în fiecare zi.