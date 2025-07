Lăcrimarea excesivă nu este doar un disconfort aparent minor, ci poate ascunde o afecțiune serioasă, mai ales dacă este însoțită de secreții oculare sau inflamații repetate. În cazul sugarilor, obstrucția canalelor lacrimo-nazale este o problemă frecvent întâlnită. Dacă observați că micuțul are mereu ochii umezi, iar lacrimile se preling constant pe obraz fără a se scurge corect prin canalele lacrimale, este foarte posibil să vă confruntați cu o astfel de obstrucție. Adesea, apare și o secreție oculară de tip purulent, iar pleoapele copilului pot rămâne lipite dimineața, la trezire.



Toate acestea indică blocarea orificiului de deschidere în fosa nazală, inflamația canalului lacrimal și acumularea infecției. În astfel de situații, este esențial să vă adresați cât mai curând unui medic oftalmolog. Potrivit dr. Eliza Avram, cu cât intervenția este realizată mai devreme, cu atât sunt mai mari șansele de reușită fără complicații. Perioada optimă pentru intervenție este între patru luni și jumătate și șase luni de viață. În această etapă, procedura se efectuează sub anestezie locală, este minim invazivă și durează doar câteva minute.



Ce se întâmplă? Medicul spală, deblochează și dilată canalele lacrimale cu ajutorul unei sonde. Dacă se depășește vârsta de șase luni, procedura necesită anestezie generală, iar riscul apariției complicațiilor crește. „Amânarea tratamentului poate duce la stenozarea severă a canalelor, la necesitatea unei a doua intervenții, la apariția cheratitei sau a altor infecții oculare. Este important de menționat că această problemă nu apare doar la sugari. Și adulții pot suferi de obstrucția canalelor lacrimale, mai ales ca urmare a unor inflamații netratate sau a unor traumatisme. Simptomele sunt similare: lăcrimare excesivă, secreții purulente, senzație de ochi iritați. În anumite cazuri, o lovitură puternică la nivelul feței poate afecta structura canalului lacrimo-nazal, necesitând intervenție chirurgicală pentru refacerea acestuia. Totuși, este esențial ca manevra de dezobstrucție să fie efectuată corect, de un specialist. Executată greșit, poate duce la formarea unui canal fals, la fel de problematic ca obstrucția canalului real”, a explicat medicul.



În plus, igiena ochilor și evaluările oftalmologice periodice sunt esențiale, mai ales în primii ani de viață ai copilului. Deci, nu așteptați ca simptomele să se agraveze. O vizită rapidă la medic poate preveni suferința inutilă și intervențiile complicate. Cu cât interveniți mai devreme, cu atât recuperarea este mai ușoară și riscul de recidivă mai scăzut. Tratarea corectă a canalelor lacrimale înseamnă confort vizual, prevenirea infecțiilor și o dezvoltare sănătoasă. Ca urmare, în fața unei astfel de probleme, acțiunea promptă este cea mai bună decizie.