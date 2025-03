Ceaiul galben este o băutură cu o aromă unică, care provine din bucătăria chinezească. Acesta asigură o serie de proprietăți medicinale, datorită profilului nutritiv bogat în substanțe esențiale. Mai mult decât atât, pe lângă gustul său plăcut, ceaiul galben are proprietăți antioxidante, antiinflamatorii și anticancerigene. Totodată, datorită caracteristicilor sale poate îmbunătăți mai multe aspecte ale sănătății generale a organismului. Potrivit specialiştilor, procedeul de preparare se aseamănă cu cel al ceaiului verde, de aceea are un gust mai fin decât al altor ceaiuri. Totuşi, indiferent de varietate, acest tip de ceai conține polifenoli și alți compuși importanți care pot susține sănătatea generală, deoarece pot combate stresul oxidativ și pot îmbunătăți efectele antioxidante. În plus, consumul constant poate scădea riscul de a dezvolta afecțiuni cardiace și cancer. În acelaşi timp, proprietățile medicinale ale ceaiului galben pot încetini şi procesul de îmbătrânire. Concret, polifenolii din ceaiul galben, mai exact cei derivați din frunzele plantei Camellia sinensis pot proteja pielea de semnele foto-îmbătrânirii. Aceștia ar putea inhiba deteriorarea pielii induse de razele ultraviolete. De asemenea, proprietățile antiinflamatorii ale ceaiului galben pot ajuta la ameliorarea tulburărilor digestive și la reglarea mișcărilor intestinale.