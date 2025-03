La tinereţe, avem pielea întinsă şi frumoasă, dar odată cu trecerea timpului, aspectul nostru fizic începe să se schimbe, apar ridurile, pungile sub ochi, cearcănele. Dr. Isabela Paceagiu a declarat că aceste pungi sub ochi pot apărea şi din vina noastră, a alimentaţiei deficitare ori a stilului de viată pe care îl avem, toate fiind accentuate de oboseală, stres, nopţi nedormite şi lista continuă.



Datorită acestei diversităţi de factori, tratamentul pungilor de sub ochi va fi diferit de la o persoană la alta. Problema este următoarea: cu cât sunt mai vechi, pungile de sub ochi cedează, total sau parţial, la tratamente concentrate şi graduale. Totuşi, dacă nu aţi avut până acum grijă să preîntâmpinaţi apariţia pungilor de sub ochi, din cauza faptului că sunt prea vechi, în aceste condiţii pungile adânci de sub ochi necesită anumite proceduri medicale personalizate.



Tocmai de aceea, medicii vă recomandă să vă trataţi din timp această problemă. Pentru a scăpa de ele, a precizat medicul, se poate apela la tratamentul cearcănelor cu acid hialuronic. Cum se realizează acest lucru? Se introduce cantitatea potrivită în cearcăne, acesta fiind considerat, la ora actuală unul din cele mai bune tratamente şi are ca scop conferirea luminozităţii zonei de sub ochi. Trebuie menţionat că pielea din zona de sub ochi este foarte sensibilă şi fragilă, semnele de oboseală şi îmbătrânire fiind extrem de vizibile, iar toate acestea sunt observabile, în general, după vârsta de 30 de ani. Desigur, apariţia cearcănelor nu este cauzată doar de oboseală, ci şi de microcirculaţia deficitară.



„Trecerea timpului îşi pune amprenta asupra pielii, care pierde din fermitate, musculatura se atrofiază, ţesutul adipos se diminuează, ceea ce duce la pierderea volumului în diverse zone faciale, cum ar fi cearcănele, apar depresiuni cutanate, zona infraorbitală devine adâncită, pigmentată, iar faţa noastră are un aspect trist, obosit, şi bineînţeles, îmbătrânit. Acidul hialuronic vă redă un aspect proaspăt, pielea devine luminoasă, întinerită, pentru mult timp. În cazul ridurilor perioculare şi periorale se obţine netezirea vizibilă a acestora, conferind un puternic efect de întinerire”, afirmă specialistul.



De asemenea, puteţi avea un ten impecabil dormind cel puţin şapte ore, pentru că, susţin medicii, nimic nu regenerează corpul mai bine decât somnul. Apoi, dacă suferiţi de vreo alergie, mergeţi la un medic specialist şi aflaţi, imediat, din ce cauză sunteţi alergic, întrucât alergia poate fi una dintre cauzele care determină apariţia cearcănelor.



Nu uitaţi nici de decongestionarea nasului, pentru că un nas înfundat poate fi vinovat de apariţia zonelor întunecate de sub ochii dumneavoastră. Nu în ultimul rând, adoptaţi o dietă echilibrată, bogată în vitamine şi nu uitaţi să beţi multă apă, cel puţin 1,5 litri sau doi litri pe zi. Apoi, aţi putea tăia două felii de castravete, pe care le lăsaţi aşa pe faţă timp de câteva minute. Repetaţi procedeul în fiecare zi, pentru cel puţin o săptămână.



Un alt remediu homemade constă în aplicarea pungilor de ceai de muşeţel direct pe zona afectată. Aveţi grijă, însă, ca acestea să se fi răcit deja înainte să le aşezaţi pe ochi. Bineînţeles, puteţi găsi o mulţime de soluţii în industria cosmetică. Aşa că, achiziţionaţi o cremă hidratantă cu vitamina K şi retinol şi aplicaţi-o cu regularitate, iar efectele vor fi vizibile.