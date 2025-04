În mod normal, pupilele au aceleași dimensiuni în ambii ochi. De regulă, ele se dilată în circumstanțe normale din cauza modificărilor luminii și a stărilor emoționale. Midriaza apare atunci când pupila se dilată și nu răspunde la lumină. De cele mai multe ori, însă, pupilele dilatate revin la dimensiunea normală de la sine. Dacă se dilată brusc, apar după o leziune traumatică sau provoacă dureri de cap și confuzie, cazuri în care se recomandă efectuarea unui control oftalmologic. Pupilele au rolul de a permite luminii să intre în ochi, conform Very Well Health. Din acest motiv, își schimbă în mod constant dimensiunea. Astfel, ele devin mai mari, mai exact se dilată, în condiții de lumină scăzută pentru a lăsa mai multă lumină să pătrundă în ochi.



Acestea capătă dimensiuni mai mici în condiții cu niveluri mai ridicate de lumină pentru a minimiza cantitatea de lumină care intră în ochi.



Uneori, administrarea anumitor medicamente poate provoca dilatarea pupilelor prin interferarea cu funcția unui mușchi din iris care controlează dimensiunea pupilei. În acest caz, simptomele care le însoțesc pot varia de la ușoare la severe. Printre cele mai frecvent întâlnite se regăsesc: piele deshidratată, febră, convulsii, tremor, spasme musculare bruște și involuntare, retenție urinară sau stare psihică alterată. De asemenea, traumele în zona ochilor sau a creierului pot provoca dilatarea pupilelor. În plus, cauzează, câteodată, sângerare în interiorul craniului, ceea ce poate face ca pupilele să se mărească.