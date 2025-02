Tot mai mulţi constănţeni recurg, în ultima perioadă, la metode de înfrumuseţare sau reîntinerire, pentru a arăta cât mai bine. Un tratament la modă este cel cu plasmă îmbogăţită cu trombocite, cunoscut sub denumirea de terapia „Vampir”.







Aceasta este cea mai modernă soluţie de regenerare a pielii prin forţe proprii şi presupune recoltarea şi concentrarea factorilor de creştere din sânge şi reintroducerea acestora în ţesutul cutanat, stimulând astfel procesele de reparare celulară şi de sinteză, de neocolagen pe termen lung. Iniţial, acest tratament a fost folosit de către medicii ortopezi, în refacerea tendoanelor şi a oaselor după fracturi, apoi în stomatologie, în regenerarea gingivală şi în chirurgia plastică, pentru cicatrizarea arsurilor.



Potrivit dr. Costin Bratu, terapia „Vampir” este un tratament care are ca scop stimularea formării naturale de colagen nou în piele, proces numit inducţie de colagen, cu efect de regenerare şi, desigur, rejuvenare a pielii.



La ce foloseşte aşa ceva? Tratamentul realizat cu sângele propriu este folosit cu scopul de a reîntineri nu doar pielea feţei, ci şi pe cea a gâtului, a decolteului şi a mâinilor. Pentru cei interesaţi, le facem cunoscut că terapia „Vampir” nu doare şi tratează straturile profunde, fără a îndepărta stratul superficial ca în cazul laserului sau al peeling-ului chimic. Procedura constă în recoltarea de sânge propriu, care se centrifughează, plasma obţinută având o concentraţie mare de leucocite, fibrinogen, proteine plasmatice şi, bineînţeles, celule stem. Ulterior, aceasta este injectată exact în zonele care necesită tratament, cu ajutorul unor ace extrem de fine, direct în piele.



Medicul a precizat că terapia nu este numai eficientă, ci şi sigură, pacienţii neavând reacţii alergice, pentru că plasma injectată nu are anticoagulanţi şi aditivi. Precizăm că pielea are două straturi, epidermul la exterior şi dermul, adică stratul profund al pielii.



„Pentru rezultate cât mai bune, este nevoie ca tratamentul să ajungă în derm. Apoi, terapia declanşează propriul mecanism natural al pielii, de autorefacere prin formarea de colagen nou pentru repararea rapidă a pielii. Acest lucru înseamnă că aspectul pielii se va îmbunătăţi continuu, timp de mai multe luni, o dată cu formarea colagenului. De ce? Pentru că acolo se formează acum noi vase de sânge, care produc o alimentare optimă cu sânge a pielii, iar în acest fel, pielea este mult mai bine hrănită şi oxigenată”, a explicat dr. Bratu.



Rezultatele se vor vedea în scurt timp, a precizat specialistul. Foarte curând, pacientul, dar şi cei din jur vor observa că au un look mai tânăr, ridurile sunt fine, cicatricile la fel, iar pielea are o cu totul altă textură şi elasticitate. Acest tip de terapie se recomandă pentru rejuvenarea pielii îmbătrânite, în caz de lifting, la ameliorarea ridurilor fine ori în tratamentul pielii îmbătrânite de pe mâini. Totodată, se mai poate apela la tratamentul amintit atunci când există cicatrici post acneice, în cazul porilor dilataţi, al pielii uscate şi, nu în ultimul rând, se utilizează pe faţă, gât, modelarea buzelor, decolteu, mâini şi cearcăne.