Refacerea după naştere durează cel puţin un an

În perioada post-partum, femeile care au adus pe lume un copil se refac după naștere, doar că acesta este un proces care durează aproximativ un an. Specialiștii spun că perioada de lăuzie durează 40 de zile după o naștere, dar aceasta nu trebuie confundată cu perioada postnatală care corespunde recuperării complete a femeii. În realitate, refacerea după naștere durează un an sau chiar mai mult. Ca urmare, perioada post-partum depășește cele șase săptămâni de lăuzie. Aceasta presupune un proces de refacere fizică și emoțională după nouă luni de sarcină și după nașterea în sine. Potrivit unui studiu american, refacerea după naștere durează un an. Schimbările fizice și hormonale la care este supus corpul femeii în timpul sarcinii nu se încheie după naștere.

Perioada post-partum implică o serie de schimbări fizice și psihice privind adaptarea la rolul de mamă. De foarte multe ori, femeile simt că durează mai mult de șase săptămâni să se refacă și au nevoie de sprijin pentru mai mult de șase sau opt săptămâni după naștere. De fapt, perioada post-partum implică situații care afectează stabilitatea femeii, deoarece nașterea este o „dezintegrare emoțională” puternică, reprezentând momentul în care mama și bebelușul devin două unități separate.