Regenerarea ficatului se face foarte ușor. De ce aveți nevoie

Ficatul este considerat de către medici a fi motorul organismului, asta datorită capacității sale de a coordona și îndeplini o mulțime de funcții vitale la nivelul întregului corp. Dintre acestea, amintim doar una dintre cele mai importante, detoxifierea și eliminarea substanțelor dăunătoare acumulate în organism.

Cu toate că ficatul filtrează constant materiile nocive, depinzând de modul de viață sau starea de sănătate, pot apărea situații în care acest organ vital să devină copleșit. Potrivit dr. Grațiela Domnaru, o funcționare instabilă a acestuia duce la apariția simptomelor, care se resimt rapid la nivelul întregului organism: oboseală cronică, stări de greață, scăderi bruște în greutate, stări depresive și, desigur, afecțiuni hepatice grave.

Tocmai de aceea, îngrijirea susținută a ficatului, prin menținerea unei alimentații sănătoase, evitarea situațiilor stresante, dar și curele de detoxifiere, contribuie în mod esențial la prevenirea bolilor adiacente acestuia. În același timp, dietele de detoxifiere au de multe ori ca fundament alimente sau nutritenți naturali, care stimulează procesul de curățare a organismului. Unul dintre acești nutrienți care joacă un rol major în detoxifierea și protejarea ficatului este magneziul.

Cele mai frecvente dintre afecțiunile corelate cu disfuncții ale ficatului sunt hepatita acută și cronică, hepatita etilică și ciroza hepatică. Gravitatea acestor boli este legată de posibilitatea apariției în timp a insuficienței hepatice ireversibile, care pot mai departe evolua în cazuri de cancer.

Ca urmare, în astfel de situații, reechilibrarea nutrițională este la fel de importantă ca și tratamentul de detoxifiere. Astfel, anumite medicamente pot fi încorporate cu ușurință ca suplimente adjuvante în procesul de curățare și stopare a acțiunii substanțelor hepatotoxice. Cum funcționează? Ficatul are o funcție foarte importantă, elimină toxinele din organism, însă uneori este expus substanțelor nocive care îi pot afecta buna funcționare. Totuși, există multe metode prin care ficatul poate fi ajutat să se regenereze: hidratarea, o dietă echilibrată bogată în legume și în special crucifere și sucurile detoxifiante.

Unul dintre acestea poate fi obținut în casă. Stoarceți niște lămâi și grapefruit, apoi tăiați câțiva căței de usturoi și tocați niște ghimbir mărunt. Imediat după aceea, puneți-le într-un bol și adăugați apă peste ele. Lăsați-le să stea în apă 15 minute. Apoi, adăugați sucul de lămâie și grapefruit, împreună cu apa cu usturoi și ghimbir, menta, uleiul de in și chimenul în blender și amestecați. Puneți într-un pahar și beți amestecul obținut. Cum funcționează? Acest suc ajută la detoxifierea și regenerarea ficatului în mai multe moduri. În primul rând, grapefruitul și lămâia sunt bogate în vitamina C, un antioxidant puternic care întărește sistemul imunitar și menține ficatul sănătos. Usturoiul si ghimbirul sunt, de asemenea, pline de compuși puternici antioxidanți care funcționează la fel ca vitamina C. Uleiul de in este bogat în acizi grași Omega-3, care au beneficii importante pentru sănătate, printre care sprijinirea funcției detoxifiante a ficatului.