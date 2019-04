Ridichile, consumate pentru aportul de vitamina C

Ridichea este un aliment consumat în special primăvara, fiind apreciat pentru conținutul ridicat de vitamina C, acid folic și potasiu, dar şi pentru conținutul mediu de vitamina B6, riboflamina, magneziu, cupru, zinc, fier și calciu. Ridichea de lună conține şi foarte mulți antioxidanți, fiind ideală de consumat dacă te confrunți cu astenia de primăvară, având în vedere toate vitaminele pe care le cuprinde. 100 de grame de ridichi conțin doar 20 de calorii şi 1,6 grame fibre.

Datorită conținutului ei, ridichea este considerată una dintre legumele care ajută la prevenirea cancerului. De asemenea, consumând ridichea de lună, poți scăpa de diverse afecțiuni ale stomacului precum balonări abdominale, indigestii, ajutând și la refacerea florei intestinale.



Ridichea este recunoscută si pentru faptul că previne guturaiul, gripa și infecțiile respiratorii. Are rezultate bune și în tratarea astmului bronşic la copii. Ridichile de lună sunt benefice pentru tratarea tuturor afecțiunilor care au la bază carența de vitamina C, având in vedere că ele conțin într-o cantitate mare această vitamină.



Un consum regulat de ridichi are efect de calmare și pentru afecțiunile ficatului, poate împiedica dezvoltarea pietrelor la rinichi, dar si la vezica biliară. Un remediu pentru infecțiile urinare este sucul de ridichi consumat timp de o săptămână de două ori pe zi.



Madlena CĂLUGĂREANU