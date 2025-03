Rostopasca este o plantă cu efecte curative confirmate de multe studii științifice. Aceasta are proprietăți antispasmodice, antivirale, diuretice, expectorante, purgative etc. În Grecia Antică, rostopasca era folosită pentru tratarea icterului, a bolilor de ficat, a constipației și a calculilor biliari. În vremurile noastre, susțin specialiștii, această plantă este folosită în continuare pentru reducerea simptomelor multor afecțiuni, iar oamenii de știință fac în continuare cercetări legate de utilizările posibile în tratarea cancerului. Se pare că substanțele chimice care se regăsesc în rostopască pot încetini multiplicarea celulelor canceroase, dar totodată pot fi dăunătoare pentru celulele normale.



Ale studii au dovedit că extractul de rostopască administrat zilnic, timp de patru săptămâni, poate reduce severitatea refluxului gastroesofagian. Refluxul gastric apare atunci când mușchiul sfincterului de la capătul inferior al esofagului nu funcționează așa cum ar trebui, permițând acidului din stomac să revină în esofag. În plus, rostopasca are beneficii și ca analgezic. Anumite cercetări au indicat că 200 mg de extract de rostopască au un efect analgezic puternic. Atenție, însă! Remediile cu rostopască ar trebui utilizate doar în dozele trecute pe ambalaj și nu se vor lua alte doze decât la recomandarea specifică a medicului.