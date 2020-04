Rujul sau balsamul de buze provoacă herpesul bucal

Înainte de a folosi rujul sau balsamul de buze, trebuie să ştiţi că acestea pot provoca herpesul. Mai mult decât atât, specialiştii susţin că persoanele care au făcut o dată herpes au şanse să se confrunte cu aceste vezicule pline de lichid şi cu alte ocazii.

Potrivit dr. Melania Rusu, chiar dacă manifestarea exterioară a herpesului durează doar câteva zile, este suficient pentru a ne face să ne simţim neatrăgătoare.

„Toate acestea, herpesul bucal sau aftele, cum i se mai spune, pot apărea în perioade de stres, în timpul menstruaţiei, când sunteţi obosiţi ori atunci când aveţi imunitatea scăzută şi sunteţi răciţi”, afirmă medicul.

Tocmai de aceea, specialiştii le recomandă femeilor, în mod special, să fie atente la ingredientele care pot veni în contact cu buzele, pentru a preveni apariţia acestor băşicuţe destul de neplăcute.

În cazul în care aveţi pielea sensibilă, trebuie să aveţi o grijă sporită la ingredientele mai acide, cum ar fi rădăcina de ţelină, pentru a evita un efect asemănător cu vitamina C.

Conform dermatologilor, intervenţiile în această zonă pot să aibă consecinţe neplăcute, din cauză că virusul trăieşte în rădăcina nervilor maxilarului pe o perioadă nedefinită. Din acest motiv, atunci când efectuează injecţii în buze, pacienta primeşte şi o reţetă pentru prevenirea aftelor. De asemenea, pentru a avea buzele catifelate şi hidratate, folosim balsamurile, însă nu toate sunt potrivite, mai ales în cazul persoanelor predispuse la afte.

Aşadar, este indicat să evitaţi produsele care conţin mentol, deoarece acesta irită zona pe care sunt aplicate. De asemenea, o altă cauză a apariţiei aftelor, pe lângă cele menţionate, este vitamina C în exces. După spusele dermatologilor, vitamina C poate irită pielea, deoarece este acidă şi compromite bariera cutanată atunci când este aplicată local, provocând inflamarea şi iritarea buzelor şi a pielii din jurul lor. Aşadar, înainte de a achiziţiona un produs cosmetic, verificaţi eticheta, care deseori indică un nivel ridicat de vitamina C.