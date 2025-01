Foarte multe femei se luptă cu celulita, aceasta reprezentând acumularea de ţesut adipos subcutanat la nivelul coapselor, şoldurilor şi feselor. Deşi nu este o condiţie medicală serioasă, celulita poate fi inestetică şi poate deranja femeia când poartă o rochie mai scurtă, de exemplu sau un pantalon scurt.



Dr. Anca Manoliu spune că celulita apare nu numai din cauza lipsei activităţilor fizice, ci şi din cauza alimentaţiei nesănătoase, bogată în grăsimi, zahăr şi băuturi carbogazoase. „Celulita nu place niciunei femei, aşa că cel mai bine este să o preveniţi, deoarece, odată apărută, cu greu o veţi putea îndepărta. Trebuie să ştiţi că nimic nu este imposibil, dacă aveţi răbdare şi perseveraţi. În primul rând, trebuie să fiţi conştientă de faptul că absolut nici o cremă nu va face minuni şi nu va topi celulita peste noapte. În plus, trebuie să înţelegeţi că numai prin eforturile voastre veţi scăpa de ea. Ca urmare, încercaţi să scăpaţi de stilul de viaţă sedentar, pentru că este o altă mare problemă. Desigur, asta nu înseamnă că trebuie să mergeţi la sala de fitness în fiecare zi, dar o plimbare zilnică este aproape obligatorie”, a subliniat medicul.



În plus, pe lângă toate acestea, există recomandările nutriţioniştilor, care afirmă că, în lupta cu celulita poate fi folosit şi un amestec simplu şi uşor de preparat în casă. Ne referim la un pahar cu lapte degresat, în care să puneţi trei căţei de usturoi mărunţiţi. Beţi acest amestec zilnic, preţ de câteva săptămâni, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Dintre alimentele care ameliorează aspectul de coajă de portocală şi îmbunătăţesc circulaţia sanguină amintim fructul numit avocado (acesta conţine acizi graşi esenţiali, care îmbunătăţesc sănătatea pielii şi circulaţia sanguină, dar şi potasiu, calciu, magneziu, fosfor, fier etc).



Apoi, puteţi mânca cu încredere banane, care, datorită conţinutului său de potasiu, magneziu şi vitamina B6 acţionează ca un vasodilatator. De asemenea, pe lista alimentelor care vă ajută să combateţi celulita se regăsesc fasolea, pepenele verde, sparanghelul.



Un alt remediu se referă la masajul cu zaţ de cafea, care, printr-un peeling uscat sau umed, ajută la îmbunătăţirea texturii pielii şi a drenajului limfatic. Deşi acest tratament are efect mai mult asupra stratului superficial al pielii şi nu tratează cauza, poate contribui, într-o oarecare măsură, alături de alte procedee, la diminuarea celulitei.



Ca un paradox, cafeaua poate fi şi prieten şi duşman. De exemplu, consumul de cafea în exces poate duce la apariţia celulitei, în schimb, zaţul sau cremele cu cofeină, luptă împotriva apariţiei acesteia, prin deshidratarea celulelor adipoase şi micşorarea lor. Şi uleiul de măsline, datorită proprietăţilor sale regeneratoare, emoliente şi de hidratare asupra zonelor afectate, este un alt remediu natural de combatere a celulitei. Aşadar, dacă amestecaţi o ceaşcă de ulei de măsline, câteva picături de ulei, o lingură de suc de grapefruit şi o lingură de ceai de iederă şi coada-calului, veţi obţine un remediu anticelulitic excelent. Se masează zonele afectate cu acest amestec, timp de cel puţin jumătate de oră, iar ca efectul să fie cât mai intens, vă puteţi înfăşura după masaj în folie alimentară şi rămâneţi aşa până dimineaţă.