Saloanele de înfrumusețare, una dintre căile de transmitere a hepatitei C

Oamenii pot fi diagnosticați cu foarte multe afecțiuni hepatice, ce includ o largă varietate de boli ale ficatului. Toate aceste afecțiuni hepatice pot fi moștenite sau dobândite. Potrivit dr. Adriana Tudor, saloanele de înfrumusețare reprezintă una dintre căile de transmitere. Din păcate, deși instrumentele cu care se lucrează ar trebui sterilizate tot timpul, acest lucru nu se practică în toate saloanele. Forfecuța, de exemplu, ar trebui dezinfectată cu produse biocide, care distrug orice organism dăunător prin mijloace chimice sau biologice.

Apoi, cabinetele stomatologice pot reprezenta o altă amenințare. De ce? Pentru că, dacă dezinfecția cabinetului și a pieselor după fiecare pacient nu este realizată corespunzător, riscul expunerii viitorilor pacienți este mult mai ridicat.

Acestea sunt doar două situații în care vă puteți îmbolnăvi cu hepatita C, întrucât boala se transmite prin expunerea la sânge infectat. Concret, hepatita C este determinată de prezența unui virus în sânge, ceea ce înseamnă că pacienții care au intrat în contact cu sângele altcuiva infectat cu virusul hepatic C (VHC), este posibil să fi contactat boala. Totodată, riscul de a contacta hepatita C prin contact intim este mai mare pentru persoanele cu parteneri multipli. Mai rar, acest tip de hepatită se transmite și de la o mamă infectată la nou-născut sau între membrii unei familii care locuiesc împreună. Totuși, dacă mama este și HIV pozitivă, riscul transmiterii virusului hepatic C este mult mai mare.