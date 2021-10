Sănătate din natură - Rozmarinul stimulează creșterea părului

Pentru cei care nu știu, rozmarinul este un tratament excelent pentru a avea un păr sănătos. Specialiștii spun că folosirea rozmarinului pentru sănătatea părului este una dintre cele mai bune alegeri pe care le puteți face, deoarece acesta are numeroase proprietăți benefice pentru podoaba capilară. După cum au demonstrat studiile științifice, rozmarinul stimulează creșterea părului. Apoi, acesta are multe alte proprietăți care pot fi de ajutor atunci când stresul se manifestă prin pierderea firelor de păr și dermatită, de exemplu.

În plus, conform unor studii, această plantă are proprietăți antiseptice, vindecătoare și de stimulare pentru scalp. Astfel, rozmarinul ameliorează rănile și ajută la vindecare. Totodată, uleiul de rozmarin are multiple utilizări. Cu toate acestea, cel mai simplu mod de a-l folosi este să-l aplicați direct pe scalp, deoarece vă va ajuta să preveniți căderea părului. Iată cum îl puteți face acasă: mai întâi, luați tulpinile și acele unei plante de rozmarin și puneți-le într-un borcan. Apoi, umpleți borcanul cu ulei de măsline și lăsați-l să stea o lună întreagă într-un loc întunecat și uscat. La final, strecurați uleiul și folosiți-l cu încredere.