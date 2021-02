Sănătate și frumusețe. Machiajul permanent vă modelează ochii aşa cum visaţi

Prin c​onturul ochilor ne accentuăm anumite trăsături, ne modelăm forma ochilor şi definim forma acestora, exact aşa cum ne dorim. Din păcate, un machiaj simplu, obţinut cu ajutorul creioanelor dermatografe, a tuşului sau a fardurilor nu rezistă decât câteva ore, iar a doua zi o luăm de la capăt.

În prezent, s-a inventat soluţia salvatoare pentru femeile care îşi doresc să aibă tot timpul un aspect plăcut: machiajul permanent sau micropigmentarea. Aceasta este, cu siguranţă, modul prin care orice femeie îşi poate îndeplini visurile, pentru că, fața este, fără doar şi poate, cea care iese prima în evidenţă.

Ce faceţi, însă, atunci când nici cele mai bune produse cosmetice nu vă ajută, când nici cel mai bun make-up nu poate ascunde acele imperfecţiuni ale feţei? Este simplu, apelaţi la micropigmentare!

Această procedură, întâlnită şi sub numele de machiaj permanent sau microblading, este alegerea numărul unu a doamnelor şi domnişoarelor care doresc corectarea unor asimetrii ale feţei, în special a celor de la nivelul sprâncenelor, ochilor şi buzelor.

Potrivit specialistului în dermopigmentare Cerasela Brumă, microbladingul este preferat şi de către cele ce doresc evidenţierea trăsăturilor faciale, rezultatele fiind excelente, din toate punctele de vedere: ochi mai frumos conturaţi, sprâncene perfect creionate şi buze senzuale.

„În cadrul clinicii noastre ne asigurăm că, indiferent de tratamentul dorit, veţi fi încântate de întreaga experienţă. Am ales să achiziţionăm cele mai performante aparate şi, nu în ultimul rând, să vă oferim servicii premium, care să vă ajute să vă simţiţi răsfăţate, puternice şi frumoase. Tatuajul cosmetic are, pe lângă marele avantaj de a corecta micile asimetrii faciale, şi altele demne de luat în calcul: evidenţiază frumuseţea feţei, accentuând zonele dorite într-un mod natural; este ideal pentru persoanele ocupate, nemaifiind necesară realizarea zilnică a unui machiaj complet şi corect. În plus, este reversibil, putând fi îndepărtat sau ascuns sub un alt tatuaj, are foarte puţine contraindicaţii, pigmenţii injectaţi fiind bine toleraţi de către organism”, a explicat specialistul.

Cât durează o şedinţă? De regulă, o şedinţă de microblading durează între 60 şi 90 de minute. Chiar dacă şedinţa în sine nu ţine foarte mult, trebuie să vă aşteptaţi ca timpul petrecut în clinică să fie mai mare, deoarece va fi necesară atât o discuţie amplă ante-tratament, în care se stabileşte ce este mai potrivit pentru dumneavoastră, cât şi una post, în care veţi primi toate informaţiile necesare despre întreţinere.