Deseori, nu vă doriți o sarcină în urma unui contact sexual. Și pentru a nu transforma totul într-o temere permanentă, atunci este mai bine să vă gândiți, neapărat, la un mijloc de contracepție. Potrivit dr. Valentin Pețeanu, una dintre soluții poate fi steriletul, adică acel mic dispozitiv intrauterin (de obicei în forma literei T), pe care numai medicul ginecolog îl va introduce şi îl va scoate (cu anestezie sau nu) şi care vă poate proteja de o sarcină nedorită.



Specialistul a precizat că, spre deosebire de anticoncepţionale, de existența cărora trebuie să vă aduceți aminte în fiecare zi, steriletul poate fi purtat între cinci şi zece ani, în funcţie de model. „Steriletul este implantat în uter, iar firele lui de control, care îi permit doctorului să îl scoată, dar şi vouă să vă daţi seama că se află în poziţia potrivită, ajung până în vagin. Ca să lămurim asta din capul locului - nu le veţi simţi în timpul actului sexual, dar dacă asta se întâmplă, ele pot fi scurtate de către ginecolog. De asemenea, steriletul în sine nu reprezintă nici un pericol pentru penis, care nu ajunge până la dispozitiv, în uter. În prezent, există două tipuri de sterilete: varianta de cupru şi varianta pe bază de hormoni. Ambele tipuri au aceeaşi misiune clară, să atace şi să ucidă spermatozoizii. În plus, acţionează şi în zona unde ar încerca să se implanteze şi un eventual ovul fecundat”, a explicat medicul.



Acesta a precizat că cel puţin steriletul hormonal distruge spermatozoizii şi face mucusul din colul uterin atât de gros şi lipicios, încât sperma nu mai poate trece pe acolo, spre uter. Totodată, cuprul este toxic pentru spermatozoizi şi face ca uterul şi tuburile falopiene să producă un lichid care dăunează spermei.



Dr. Peţeanu a adăugat că avantajul numărul unu al folosirii steriletului este acea cifră mare de protecţie, respectiv 99 %. Apoi, se mai spune că steriletul hormonal reduce cantitatea sângerării la menstruaţie, dar şi crampele. Unele studii îl laudă şi pentru că ne-ar feri de cancerul de endometru, iar unele voci spun că în cazul lui nu există acel risc al luării în greutate de care auzim uneori vorbindu-se în cazul pilulelor. Referitor la riscuri, când vorbim de steriletul din cupru, în cazul implantării acestuia, el ar putea provoca menstruaţii mai consistente şi mai dureroase. De asemenea, există şi riscul, extrem de mic, ca dispozitivul să perforeze uterul, cel mai adesea când este introdus. Apoi, trebuie spus şi că uterul îl poate expulza în vagin, de obicei în primele luni după introducere.



Un lucru nu trebuie, însă, omis. Indiferent de tipul de sterilet ales, niciunul nu vă protejează de bolile cu transmitere sexuală, deci este o soluţie pentru o relaţie stabilă, de durată. Poate la dezavantaje trebuie să punem şi costul ridicat al dispozitivul şi al implantării lui, câteva sute de lei. Totuşi, steriletul s-ar putea să nu fie alegerea potrivită dacă aveţi o boală cu transmitere sexuală sau aveţi o infecţie activă în vagin sau col, aveţi o boală inflamatorie pelvină, luaţi anticoagulante, aveţi o infecţie uterină după naştere, aveţi o alergie la cupru etc.



„Oricum, acestea nu sunt unicele contraindicaţii, o discuţie cu medicul este obligatorie înaintea alegerii steriletului”, a subliniat medicul.