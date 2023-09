Screeningul auditiv descoperă anumite boli din stadii incipiente

Aveţi un bebeluş? În acest caz, trebuie să știți că screeningul are ca principal scop diagnosticarea unor boli în stadii incipiente, când totul este în stadiu curabil, prin intermediul tehnicilor de investigație imagistică existente sau cu ajutorul procedeelor propuse de către medic. Înainte ca mama să plece de la spital cu nou-născutul, este indicată o evaluare a auzului. Aceasta este extrem de importantă pentru depistarea și diagnosticarea precoce, deoarece poate influența evoluția bolii, calitatea vieții și cel mai important, comunicarea și dezvoltarea limbajului.



Screeningul auditiv este o metodă neinvazivă de diagnostic, nedureroasă, sigură și ușor de determinat. Potrivit dr.



Ioana Viziteu, de obicei, bebelușii dorm în timpul acestei investigații, astfel încât nu vor simți nimic, în condițiile în care acesta se limitează la o durată de doar câteva minute. Dacă la screeningul auditiv se înregistrează anumite modificări patologice sau bebelușul nu trece testul auditiv, este indicat ca acesta să fie testat și de către un audiolog, cu scopul realizării unor teste multiple care să afirme sau să infirme pierderea auzului. De ce este recomandat screening auditiv la nou-născuți?



„Fără acest screening este greu pentru părinți să realizeze dacă copilul lor aude bine sau nu, la o vârstă timpurie. Este greu de depistat, de asemenea, și dacă nou-născutul este complet surd sau dacă are doar anumite modificări de auz în primele luni de viață. Bebelușii au anumite reflexe în prezența unor zgomote puternice. Aceștia pot să tresară, dar acest lucru nu arată că auzul este perfect și că ei sunt capabili să audă toate frecvențele de sunete din jurul lor”, a explicat medicul.



Medicii recomandă screeningul auditiv la toți nou-născuții, iar acest lucru este foarte important de luat în considerare. De fapt, ideal este ca orice nou-născut să aibă screeningul făcut până la vârsta de o lună. Sugarii surzi sau cu deficiențe de auz au nevoie de o îngrijire aparte și mult mai atentă. Din păcate, lipsa identificării precoce a tulburărilor de auz va avea doar consecințe negative asupra calității vieții copilului, în special în privința abilităților de comunicare și de limbaj. Ce se întâmplă dacă bebelușul nu trece primul test de testare al auzului? Dacă se întâmplă acest lucru, nu se poate pune încă un diagnostic cert. Cert este că orice test trebuie repetat pentru a fi siguri că rezultatul este constant și poate astfel confirma un diagnostic. Există multiple situații în care bebelușii nu trec de primul test de screening, dar auzul este unul tipic.



De exemplu, unii copii pot necesita și un al doilea test de screening pentru a se valida rezultatul, iar acest lucru nu înseamnă că nou-născutul este obligatoriu bolnav. Totodată, rezultatele testului de screening pot fi perturbate de: zona de examinare. Dacă aceasta este una zgomotoasă, nou-născutul este agitat. Pe de altă parte, prezența lichidului temporar în urechea medie poate influenţa rezultatul investigaţiei. Oricum, pentru siguranță și pentru acuratețea diagnosticului, se recomandă teste suplimentare, de obicei, trimiterea către un audiolog pediatru cu experiență care poate realiza un examen amănunțit. De asemenea, este recomandat ca întotdeauna să faceți testele indicate de către medic și să vă gândiți la sănătatea copilului, chiar dacă este foarte mic și considerați că el este perfect sănătos.