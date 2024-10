Inspirat din acțiunea izvoarelor calde, ce dețin o concentrație mare de dioxid de carbon, tratamentul „Bohr” este cel care ajută la stimularea oxigenului din piele. Practic, vă determinaţi corpul să utilizeze propriul mecanism de oxigenare a pielii, de la interior la exterior. Altfel spus, acest tip de tratament produce pe minut numeroase bule bogate în CO2, care explodează delicat pe suprafața pielii. Astfel, sângele bogat în oxigen este trimis către zona tratată și odată cu el și nutrienții necesari unui ten frumos și sănătos.



Întotdeauna, toamna, tenul devine mai tern, mai uscat, fiind momentul oportun pentru un tratament facial relaxant şi binefăcător. Pentru ce tip să optaţi, care ar fi cel mai potrivit? Datorită faptului că nu mizează pe substanţe chimice sau iritante aplicate pe piele, aţi putea alege tratamentul cu efect Bohr, acesta fiind recomandat inclusiv persoanelor cu ten sensibil sau alergii cutanate.



Specialiştii în domeniu susţin că frumuseţea şi prospeţimea unui chip se pot obţine şi prin tehnici non-invazive, cum ar fi, în acest caz, tratamentul cu efect Bohr, care dispune de o tehnologie care desfăşoară trei acţiuni importante, în mod simultan: curăţare, exfoliere şi oxigenare naturală a pielii din interior, la care se adaugă infuzia de nutrienţi activi.



Ce se întâmplă, de fapt? Practic, susţine Cerasela Brumă, specialist în înfrumuseţare, stratul exterior al pielii este curăţat şi exfoliat. Combinaţia de oxigenare a pielii şi exfoliere lucrează împreună pentru a energiza, reda strălucirea şi pentru a obţine un ten hrănit, echilibrat şi sănătos. în plus, este stimulată producerea de colagen şi noi celule, iar ca rezultat final, veţi observa că textura pielii este mai catifelată şi mai hrănită, per total pielea este mai netedă, mai luminoasă şi are acea strălucire la care visează toată lumea.



Desigur, înainte de tratament, specialistul vă va examina tenul, apoi vă va explica pas cu pas cum va decurge întreaga procedură şi câte şedinţe sunt necesare pentru ca epiderma să-şi recapete aspectul tânăr. Principalele beneficii sunt: elimină ridurile fine; estompează petele pigmentare; elimină celulele moarte; hidratează tenul; îmbunătăţeşte elasticitatea; oferă luminozitate pielii. Totodată, procedura elimină ridurile fine; estompează petele pigmentare; elimină celulele moarte; hidratează tenul; îmbunătăţeşte elasticitatea; oferă luminozitate pielii.



Cum acţionează tratamentul? „Acest concept unic este inspirat de renumitele puteri vindecătoare ale izvoarelor calde naturale, cunoscute pentru concentraţia lor mare de dioxid de carbon, ce ajută la stimularea oxigenului din piele. Şi pentru că trăim într-o epocă modernă, ideea a fost pusă în practică în clinicile de înfrumuseţare. Aşadar, un aparat de ultimă tehnologie produce milioane de bule de dioxid de carbon pe suprafaţa tenului, care se sparg uşor şi contribuie la declanşarea unei reacţii în corp, care direcţionează oxigenul către zona tratată, permiţând o absorbţie optimă de nutrienţi regeneranţi. Astfel, se creează premisele necesare pentru ca substanţele nutritive cu care se lucrează să intre în contact una cu cealaltă, pe suprafaţa pielii. Acestea iniţiază o curăţare şi o exfoliere eficientă. Apoi, milioanele de bule bogate în C02, care explodează delicat pe suprafaţa pielii, sunt cele care produc aşa numitul efect Bohr. Rezultatul constă în absorbţia optimă în piele a ingredientelor active”, a subliniat Cerasela Brumă.