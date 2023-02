Sfatul specialistului! Glicemia trebuie luată mereu înaintea primei mese

Glucoza îi furnizează organismului energia necesară pentru ca el să funcționeze la parametri normali. Potrivit specialiștilor, glucoza din sânge, regăsită sub denumirea medicală de glicemie, reprezintă cantitatea de glucoză circulantă, măsurată în miligrame pe decilitru de sânge, disponibilă pentru pătrunderea la nivel celular, atunci când este nevoie.



Ca urmare, valoarea glicemiei este utilă nu numai pentru a indica un aport optim din punct de vedere energetic, ci și pentru a evidenția o problemă de sănătate precum diabetul zaharat. Din punctul de vedere al structurii, glucoza este un carbohidrat simplu, organizat sub forma unui monozaharid. Alături de lipide, glucoza este molecula principală pentru furnizarea energiei necesare proceselor desfășurate la nivelul organismului. Ca urmare, în cazul consumului alimentelor ce conțin glucoză, pancreasul secretă un hormon numit insulină, care are rolul de a facilita pătrunderea glucozei în celule, cu scopul asigurării energiei necesare proceselor fiziologice. Din păcate, a precizat dr. Andreea Toma, atunci când glucoza se regăsește în cantități mai mari decât cele necesare la un anumit moment, aceasta poate fi depozitată la nivel hepatic și muscular sub forma glicogenului, de unde poate fi preluată la nevoie. Pe de altă parte, nivelul glucozei din sânge este unul important și trebuie luate în considerare și dezavantajele unor valori crescute. Astfel, un nivel crescut și persistent al glicemiei poate determina apariția unor stări patologice, cum este diabetul zaharat. Pentru a putea evalua dacă aportul de glucoză și răspunsul organismului la aceasta sunt în limite normale, este important sa se cunoască valorile normale ale glicemiei.



Atenție, însă! Acestea pot diferi în funcție de vârstă și momentul zilei, precum și de distanța față de masa precedentă. Astfel, pentru determinarea valorilor normale, se folosește glicemia a jeun, care reprezintă, de fapt, nivelul de glucoză din sânge măsurat dimineața, înaintea primei mese. În funcție de vârstă, se poate identifica un nivel normal de glucoză în sânge, de 74 - 106 mg/dL, intervalul considerat a fi normal în cazul adulților. La copii, valorile trebuie să fie cuprinse între 60 - 100 mg/dL. Atunci când există valori în afara intervalului specific vârstei, situate fie mai jos de limita inferioară (glicemie mică), fie mai sus de limita superioară (glicemie mare), iar condițiile pentru realizarea corectă a testului de glicemie de dimineață au fost îndeplinite, trebuie luată în considerare prezența unei stări patologice. „De foarte multe ori, atunci când valorile glicemiei nu se află în intervalul normal, acestea se situează mai sus de limita superioară, fapt ce poate indica un aport crescut de glucoză și/sau un răspuns insuficient al insulinei”, a explicat medicul.