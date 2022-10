Sfaturi utile pentru îngrijirea părului

De cele mai multe ori, părul este sensibil la unii factori, precum umiditate, căldură, mineralele din apă, raze ultraviolete, coafura aleasă, stres, etc. Pentru a vă îngriji părul în mod corespunzător, este important ca înainte de toate să folosiți o perie cu peri naturali și să vă pieptănați încet, cu delicatețe, pentru a nu afecta rădăcinile firului de păr. O altă recomandare este să nu vă periați părul atunci când este ud, deoarece este mai sensibil și se rupe mai ușor. Pentru a descâlci părul ud, folosiți un pieptene cu dinții groși și nu uitați să începeți întotdeauna cu vârfurile. De asemenea, dacă aveți părul uscat, de exemplu, puteți opta pentru un tratament cu ulei fierbinte. Rețineți că șampoanele care conțin alcool sunt foarte agresive cu scalpul, la fel și unele geluri sau spume de păr, motiv pentru care este bine să le evitați. În plus, atunci când vă spălați pe cap, aveți grijă să nu vă clătiți niciodată părul cu apă prea rece sau prea fierbinte.





Dacă observați că părul a început să cadă și nu mai este sănătos, renunțați la vopseaua de păr sau la alte tratamente și trucuri chimice pe care le aplicați podoabei capilare. Aerul fierbinte emanat de uscătorul de păr poate deteriora, și el, rădăcinile, așa că aveți grijă să îl țineți la o distanță de cel puțin 15 cm de cap. Dacă nu aveți nevoie decât să vă fixați coafura, folosiți aerul rece. În același timp, trebuie să știți și că gelul de aloe vera are numeroase proprietăți benefice, el fiind folosit ca ingredient în diferite loțiuni, lapte hidratant, emulsii pentru masaj și nu numai. Nu în ultimul rând, este necesar să folosiți o cremă hidratantă pentru păr.