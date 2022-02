Sfecla roșie ajută la eliminarea toxinelor din ficat

Ficatul este acel organ care purifică organismul, filtrează sângele și elimină cantități mari de toxine și deșeuri care vă pot afecta sănătatea. Ba chiar se consideră că ficatul îndeplinește peste 500 de funcții, dar există studii care indică un număr mai mare. Din fericire, el poate fi curățat în mod natural prin consumul de alimente bogate în nutrienți, antioxidanți și alte substanțe benefice. Prin urmare, este important să aveți un ficat sănătos, care funcționează la capacitate maximă în orice moment al zilei. Pe scurt, ficatul este capabil să se detoxifieze singur, fără ajutor din exterior, dar numai dacă îi oferiți nutrienții necesari. Cu toate acestea, este posibil ca uneori să îl suprasolicitați, împiedicându-l să funcționeze în mod corespunzător.

Specialiștii spun că sedentarismul, alimentația precară, poluarea și utilizarea produselor chimice sunt factori ce pot provoca acumularea de toxine în organism, afectând în același timp și activitatea hepatică. În caz că nu știați, sfecla este folosită de foarte multă vreme pentru curățarea ficatului și prevenirea a numeroase boli. Este ușor să includeți acest aliment în dieta voastră, întrucât are un gust plăcut, putând fi folosit în numeroase rețete. Capacitatea sa de a detoxifia ficatul se datorează conținutului ridicat de antioxidanți ce luptă împotriva radicalilor liberi. În plus, sfecla roșie conține betalaină, fibre, fier, betacianină și acid folic, toate acestea fiind fundamentale pentru sănătatea lui. Totodată, această legumă are în compoziție și o fibră numită pectină, ce ajută la eliminarea toxinelor din ficat, îmbunătățind funcțiile acestuia. Sfecla are abilitatea de a regenera ficatul deteriorat, întrucât stimulează producția de acid gastric, scade colesterolul rău (LDL) și previne mai multe tipuri de cancer, deci consumați-o cu încredere.