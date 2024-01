Colesterolul ridicat a devenit, în ultimul timp, o problemă de sănătate generală, mult prea frecventă. La momentul de față, se estimează că aproape 18 milioane de vieți sunt pierdute, la nivel mondial, din cauza bolilor cardiovasculare. Cercetătorii însă nu au stat degeaba și lucrează la dezvoltarea unui nou vaccin care promite să reducă în mod eficient şi la preţuri accesibile nivelurile de colesterol „rău” din organism.



În cadrul unor teste efectuate pe şoareci şi maimuţe, o echipă condusă de cercetători de la universităţile New Mexico şi Davis California a reuşit să reducă nivelul de colesterol nedorit vizând o proteină numită proprotein-convertază subtilizină/kexină de tip 9 (PCSK9), cunoscută ca având o relaţie importantă cu LDL. Conform geneticianului Bryce Chackerian de la Universitatea din New Mexico, vaccinul se bazează pe o particulă virală neinfecțioasă. Echipa a folosit învelişul unui virus şi spune că metoda ar putea fi folosită pentru a dezvolta vaccinuri şi pentru alte afecţiuni. Vaccinul dezvoltat de cercetători s-a dovedit a fi capabil să reducă colesterolul rău cu până la 30%.



Deşi mai sunt paşi de făcut pentru a obţine un vaccin care să poată fi folosit la om, aceste rezultate „sunt promiţătoare, cu potenţialul de a oferi o soluţie mai accesibilă decât opţiunile actuale, cu o durată aproximativă de un an per doză”, spun autorii cercetării. Aflat deja la un deceniu de dezvoltare, următoarea etapă pentru vaccin este cea a testelor pe oameni.



„Sperăm să avem un vaccin în următorii 10 ani”, spune geneticianul american.