De-a lungul timpului, stimularea magnetică transcraniană (TMS) a demonstrat potențialul terapeutic semnificativ pe care îl are în ameliorarea tulburărilor de memorie, de atenție, dar și de reacție în cazul pacienților diagnosticați cu demență. Datele științifice confirmă eficacitatea TMS în îmbunătățirea funcțiilor cognitive la pacienții cu boala Alzheimer și alte tipuri de demență, prin stimularea neuroplasticității și regenerarea neuronală. În plus, a precizat dr. Any Axelerad, TMS este o procedură non-invazivă, sigură, bine tolerată și de pacienții vârstnici și care are avantajul personalizării parametrilor de stimulare, astfel încât permite adaptarea la nevoile fiecărui pacient, chiar dacă discutăm despre forme ușoare de boală sau de stadii avansate ale bolii.

„Un alt beneficiu important de menționat al acestei terapii este faptul că efectul nu se limitează doar la perioada tratamentului, ci beneficiile cognitive apărute pot persista pe termen lung. Prin îmbunătățirea funcțiilor cognitive, TMS poate juca un rol important în managementul acestei boli complexe, dificile, oferind speranță de viață atât pacienților, cât și familiilor acestora. Din experiența mea, pot confirma că stimularea magnetică transcraniană aduce beneficii reale în reducerea simptomelor asociate demenței, având, totodată, un impact considerabil asupra încetinirii progresiei bolii și menținerii funcțiilor cognitive pe termen lung”, ne-a declarat specialistul.