Poate vi se pare un gest banal, dar strănutul este un mecanism esențial de apărare al organismului. Atunci când în căile nazale pătrund particule iritante, cum ar fi praful, polenul sau fumul, sistemul nervos trimite un semnal către creier, iar acesta declanșează strănutul pentru a vă proteja. În acel moment, aerul este expulzat brusc prin nas și gură, împreună cu secreții și eventuali germeni. Potrivit specialiștilor, dacă simțiți o ușurare după strănut, e complet normal: corpul eliberează endorfine, hormonii bunei dispoziții. Totuși, susțin medicii, nu strănutați niciodată în palmă. Folosiți un șervețel de unică folosință, pe care să-l aruncați imediat, sau strănutați în pliul cotului. Apoi, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde.



Poate nu știați, dar și lumina puternică, aerul rece sau unele experiențe emoționale pot declanșa strănutul. Chiar și nou-născuții strănută frecvent, atât în burtica mamei, cât și imediat după naștere, pentru a elimina lichidul amniotic sau particulele iritante. Dacă observați că strănutați frecvent, fără un motiv clar, iar acest lucru este însoțit de simptome precum febră, ochi roșii sau secreții nazale, este bine să consultați un medic. Deși pare un gest simplu, strănutul poate indica o afecțiune care necesită tratament. Așadar, data viitoare când strănutați, gândiți-vă că nu e doar un simplu „hapciu”, ci un proces important pentru sănătatea voastră și un gest care, gestionat corect, îi poate proteja și pe ceilalți.