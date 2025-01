În general, ridurile sunt una dintre problemele de estetică cu care se confruntă foarte multe femei, și, mai nou, la vârste din ce în ce mai tinere. Fie că este vorba despre mediul în care trăiesc, despre felul în care îşi îngrijesc pielea sau despre stresul cotidian din cauza căruia faţa şi tenul au foarte mult de suferit, ridurile apar la toată lumea, mai devreme sau mai târziu.



Tocmai de aceea, prevenirea şi tratarea lor este extrem de importantă, şi, uneori, chiar simplă, dacă sunt cunoscute o serie de soluţii la îndemâna oricui, unele măşti de faţă cu efecte vizibile, şi, de ce nu, unele ingrediente care ajută la întinderea pielii feţei, chiar şi la relaxarea acesteia. În primul rând, există câteva reguli esenţiale pentru prevenirea ridurilor şi pentru a avea un ten cât mai întins. Totuşi, înainte de toate trebuie să ştiţi că principalii factori care conduc la îmbătrânirea prematură a tenului şi la apariţia ridurilor sunt ţigările, lipsa odihnei, hidratarea insuficientă, alcoolul în exces, expunerea la un mediu poluant etc.



Aşadar, modul în care arată o persoană şi modul în care se simte este dictat în proporţie de 80% de stilul de viaţă, pe care fiecare şi-l face aşa cum doreşte. Iată câteva moduri prin care puteţi, însă, preveni îmbătrânirea prematură şi apariţia prematură a ridurilor.



Potrivit specialistului în înfrumuseţare Mădălina Urzică, nu uitaţi de demachiere. Fie că vă machiaţi sau nu, curăţarea tenului este necesară de două ori pe zi, dimineaţa şi seara. Daca nu faceţi acest lucru, urmele de machiaj sau de praf pot bloca porii, iar datorită acumulării sebumului, se pot forma punctele negre.



Apoi, nu mai pufăiţi, renunţaţi la ţigări! Studiile arată că fumatul pe o perioadă lungă de timp vă poate îmbătrâni cu până la zece ani. Mai mult decât atât, fumul de ţigară are un impact major asupra tenului, împiedicând circulaţia sangvină şi este redusă producţia colagenului şi a elastinei, iar pielea îşi va pierde elasticitatea şi fermitatea.



„Sunteţi o clientă fidelă a centrelor de bronzat? Nu vă mai duceţi în astfel de locuri, întrucât expunerea la solar, pe lângă riscul ridicat de cancer de piele, favorizează îmbătrânirea prematură, apariţia ridurilor şi pigmentarea pielii. Foarte important pentru o piele frumoasă este somnul. Aşadar, dormiţi, pentru că în timp ce vă odihniţi, pielea se regenerează şi aspectul ei se va îmbunătăţi considerabil. În plus, somnul aduce numai beneficii pentru piele, de aceea trebuie să respectaţi orele de somn şi să evitaţi pe cât posibil nopţile albe”, este sfatul specialistului.



Nu uitaţi nici să folosiţi cosmetice pentru tipul vostru de ten, pentru că, dacă utilizaţi creme şi loţiuni care nu ţin cont de tipul de ten pot avea ca efect advers asupra tenului. În plus, toate acestea pot duce la producerea alergiilor, eczemelor, coşurilor şi uscarea excesivă a pielii.