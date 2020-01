Suferiți de oboseală cronică? Ce declanșează această afecțiune

Foarte multe persoane suferă de oboseală cronică. Dr. Ioana Petre afirmă că persoanele care au această afecţiune prezintă un tip de oboseală dus la extrem, dar şi alte simptome. Din păcate, chiar dacă se odihnesc suficient, aceşti oameni încep să se simtă la fel după orice activitate fizică sau mentală.

„Eu am avut la cabinet bolnavi care, pe lângă oboseala severă, acuză şi dureri musculare, tulburări de memorie, insomnie, stare generală de rău. Mai grav, în unele cazuri, sindromul oboselii cronice poate persista ani. Partea proastă este că nu ştim exact ce anume declanşează toate aceste stări, ci există un cumul de factori. Dintre aceştia amintim infecţiile, disfuncţiile sistemului imunitar, tensiunea arterială mică anormală care poate duce la leşin, stresul, glanda pituitară şi glandele suprarenale”, a explicat medicul.

Specialistul a precizat că oboseala aceasta accentuată este, deseori, însoţită de alte simptome caracteristice cu durata de cel puţin jumătate de an. Aceste simptome includ: stare generală de rău post-efort de durată mai mult de 24 ore, somn prost, înrăutăţirea semnificativă a memoriei pe termen scurt sau a concentrării. În plus, apar durerile musculare, durerile la nivelul articulaţiilor, fără umflare sau roşeaţă, durerile de cap, durerile în gât etc.