Tensiunea arterială reprezintă o măsurătoare a forței pe care inima o folosește pentru a pompa sângele prin tot corpul. Când această presiune are valori prea mari, susțin specialiștii, apar și riscurile unor complicații grave, mai ales la persoanele trecute de 50 de ani. Ca urmare, ați face bine să începeți să vă măsurați regulat tensiunea arterială, în condițiile în care aceasta este o afecțiune destul de des întâlnită la persoanele de vârsta a doua și la seniori, putând cauza o mulțime de sănătate grave. De aceea, este important să înțelegeți cauzele ei, dar și cum o puteți trata și preveni. Dacă aceasta are valori prea mari, înseamnă că vă solicită mai mult vasele de sânge, inima și alte organe, cum sunt creierul, rinichii și ochii.



În plus, hipertensiunea persistentă vă poate crește riscul de a suferi de boli coronariene (cardiopatie ischemică), infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, boală arterială periferică, demență vasculară. Așadar, prevenirea complicațiilor implică adoptarea unor măsuri care vizează controlul și reducerea tensiunii arteriale, precum și gestionarea factorilor de risc asociați. De exemplu, puteți încerca o dietă care să pună accentul pe consumul de fructe, legume, cereale integrale și lactate sărace în grăsimi. Totodată, este indicat a se consuma alimente bogate în potasiu, cum ar fi bananele, portocalele, cartofii și legumele cu frunze verzi. În plus, pierderea excesului de greutate poate reduce semnificativ tensiunea arterială.