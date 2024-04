De foarte multe ori, părinţii se întreabă ce tip de lapte să le dea celor mici, când pot începe diversificarea alimentaţiei sau când pot renunţa la alăptat sau la formulele de lapte din comerţ. Potrivit dr. Ionica Ciortan, se recomandă ca sugarii să fie hrăniţi la sân exclusiv cu lapte matern, ori de câte ori este posibil sau cu formule de lapte, în primul an de viaţă.



Începând cu vârsta de 5-6 luni se poate încerca diversificarea regimului, prin introducerea în dietă a unor alimente solide sau semisolide, cum ar fi piureurile de fructe, dar trebuie evitate perele și prunele datorită riscului de diaree, precum şi zmeura, căpşunile, datorită potenţialului alergizant.



„Continuarea administrării unei formule de lapte praf adaptat şi corespunzător vârstei se face până la un an şi jumătate. Dacă cel mic nu a dezvoltat fenomene alergice, creşte şi se dezvoltă armonios, atunci, după această vârstă se poate introduce treptat în alimentaţie, laptele de vacă sau capră. Dacă au apărut fenomene alergice cutanate, digestive sau respiratorii, recomand continuarea alimentaţiei copilului până la vârsta de trei ani, cu un lapte formulă hipoalergenic, fără lactoză, hidrolizat sau vegetal, adaptat de la caz la caz. Eu nu încurajez şi nici nu recomand introducerea laptelui de vacă în dieta copiilor cu vârsta sub un an. Motivele pentru care laptele integral de vacă nu este agreat, se bazează pe faptul că acesta are un conţinut foarte ridicat de sodiu şi potasiu şi conţine de trei ori mai multe proteine decât laptele uman, ceea ce presupune o suprasolicitare a activităţi hepatice”, a subliniat specialistul.



De asemenea, a precizat dr. Ionica Ciortan, trebuie precizat că laptele de vacă are un conţinut insuficient de vitamina E, D, C, fier şi acizi graşi esenţiali. Totodată, şi carbohidraţii sunt în cantitate mică, acest lucru impunând suplimentarea cu zahăr ori zahărul are efecte nedorite asupra metabolismului sugarului, stimulând activitatea adipocitelor, cu apariţia obezităţii. De asemenea, imunoglobulinele sunt şi ele în cantitate mică şi sunt distruse prin acţiunea enzimelor proteolitice în procesul de digestie.



Prin urmare, adulţii trebuie să ţină cont de faptul că sugarii a căror alimentaţie se bazează pe acest tip de lapte pot dezvolta probleme grave de sănătate, cum ar fi anemia cronică (prin conţinutul scăzut în fier şi prin absorbţia lui deficitară, datorată excesului de proteine). Ulterior, poate interveni şi suprasolicitarea funcţiei excretorii pentru un rinichi, care este încă imatur din punct de vedere al capacităţii de epurare a organismului de reziduuri metabolice, dar şi sindromul pluricarenţial şi chiar al malnutriţei protein-calorice. Nu în ultimul rând, poate apărea riscul apariţiei anemiei feriprive, la sugarii hrăniţi încă de la şase luni cu acest aliment.



„Ori de câte ori situaţia o impune şi apar fenomene alergice sau deficite ponderale cu deficienţe minerale sau tulburări digestive, este recomandat să vă adresaţi medicului pediatru să vă corecteze şi adapteze alimentaţia cu produselor lactate, după o riguroasă evaluare a stării de sănătate”, a afirmat medicul.