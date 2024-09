Traista-ciobanului este o plantă folosită pentru a trata mai multe afecțiuni, în special pe cele care implică sângerările excesive. Puteți folosi traista-ciobanului pe cale orală, sub formă de ceai sau tinctură ori o puteți aplica pe piele, sub forma unei creme sau a unui unguent. Planta are și alte beneficii, fiind folosită de-a lungul timpului ca diuretic, dar și pentru tratamentul gonoreei, tulburărilor menstruale și febrei. Aceasta conține niveluri ridicate de sulforafan, despre care oamenii de știință spun că nu este eficient doar în prevenirea cancerelor, ci este indicat în inhibarea creșterii tumorilor. În plus, traista-ciobanului conține vitamina A, acid ascorbic, acid linoleic și acizi grași polinesaturați Omega-3, care sunt benefici pentru sănătate.



Unele femei folosesc această plantă pentru a reduce durerea cauzată de crampele menstruale. În acest sens, se recomandă folosirea a două lingurițe de tinctură în 24 ore, în ultimele zece zile înainte de apariția menstruației, pentru a limita fluxul menstrual și șase lingurițe în tratamentul meno și metroragiilor. În plus, frunzele de traista-ciobanului pot fi folosite și pentru a face o cataplasmă. Aceasta implică strângerea frunzelor tocate într-o pânză curată, caldă și umedă, și aplicarea acesteia direct pe o rană, pentru accelerarea vindecării.