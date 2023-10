Tratamentul cu antibiotice la copii nu se aplică în orice tip de afecţiune

Antibioticele sunt o clasă de medicamente prescrise pentru a combate o infecție bacteriană. Aceste infecții sunt produse de către germeni, adesea aflați pe lucrurile pe care le atingeți și se pot transmite de la alte persoane. De exemplu, atunci când un copil intră în contact cu o bacterie și se produce o infecție, el va necesita un tratament cu antibiotic. Este foarte important, însă, a se diferenția o infecție virală de una bacteriană, deoarece în infecția virală antibioticele nu vor avea efect.



Nu știți când să îi dați celui mic antibiotice? Medicamentele îi pot fi date unui copil în caz că suferă de o sinuzită acută cu simptome persistente și fără ameliorare mai mult de zece zile. Tratamentul se aplică, obligatoriu, în caz de înrăutățire a simptomelor, febră cu debut nou după ameliorarea unei sinuzite virale, existența unor simptome severe: febră > 39° C, scurgeri nazale purulente pentru cel puțin trei zile consecutive. Potrivit dr. Oana Varvari, pentru că majoritatea infecțiilor sunt virale, medicul poate prescrie doar medicamente simptomatice, cu urmărirea evoluției stării copilului, abia după câteva zile luând în considerare prescrierea unui tratament cu antibiotice.



„Este important de reținut că răceala comună sau infecția nespecifică de tract respirator superior poate fi produsă de cel puțin 200 tipuri de virusuri, iar dacă este necomplicată are o durată medie de zece zile, iar copiii introduși în colectivitate pot avea chiar zece episoade pe an, având un sistem imunitar în formare. Simptomele pot consta din febră, tuse, congestie și scurgeri nazale, ce pot fi clare la începutul bolii și să se modifice pe parcurs. Tratamentul acestei afecțiuni se face simptomatic, cu odihnă, hidratare, decongestionante nazale și antipiretice la nevoie. Administrarea de antibiotice nu aduce niciun beneficiu, ar putea fi chiar dăunător prin efectele sale adverse”, a explicat medicul.



De asemenea, bronșiolita, cea mai frecventă infecție de tract respirator inferior la copil, se caracterizează prin rinoree, tuse, respirație șuierătoare, semne de efort respirator. Tratamentul este direcționat înspre ameliorarea simptomelor, menținerii hidratării și a oxigenării, antibioticele neaducând vreun beneficiu acestor pacienți. Mare atenţie! Antibioticele sunt prescrise de către medicul specialist ce a examinat și a pus diagnosticul pacientului pediatric, acestea putând fi obținute din farmacii doar pe bază de rețetă medicală.



Copiilor li se prescriu antibiotice în situații variate: îngrijire primară, în consultul de ambulatoriu, stomatologie, în centrele de îngrijire de urgență și la cei spitalizați. Pentru fiecare afecțiune și în funcție de agentul etiologic există ghiduri ce recomandă tipul de antibiotic și durata pentru care trebuie administrat. În principiu, ideală este prescrierea unui antibiotic cu spectru de acțiune cât mai îngust și pe o perioadă cât mai scurtă de timp. O modalitate eficientă de a reduce rata de prescriere a antibioticelor este vaccinarea. Vaccinurile reduc incidența infecțiilor bacteriene, reduc incidența complicațiilor grave ale infecțiilor bacteriene și rata de infecții virale, în special a gripei, care este adesea tratată cu antibiotice.