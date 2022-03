Trombofeblita este întâlnită mai frecvent în rândul femeilor

Flebita este o afecţiune care se caracterizează prin apariția unui cheag într-o venă sau mai multe, la nivel superficial sau intern. De regulă, tratamentul este destul de simplu, dar necesită promptitudine. Aceasta mai este cunoscută şi sub denumirea de tromboflebită şi face referire la un proces inflamator generat de formarea unui cheag de sânge care blochează una sau mai multe vene, de obicei la nivelul picioarelor. Potrivit dr. Paula Chiriţescu, există două tipuri de cheaguri: superficiale, situate în apropierea părților exterioare ale pielii, și profunde, în interiorul unui mușchi. Tromboflebita superficială este o afecțiune destul de des întâlnită şi apare mai frecvent la femeile cu vârsta de peste 60 de ani. Cea profundă este cunoscută sub numele de tromboză venoasă profundă (TVP), semnele clinice variind de la o persoană la alta. În general, bolnavii se confruntă cu inflamație în partea afectată a corpului (de obicei la nivelul picioarelor), dureri în zona respectivă, căldură și sensibilitate deasupra venei înfundate.



În plus, tromboflebita superficială se manifestă prin piele roșie și apariția unui cordon roșu dur sub ea, sensibil la atingere. Tromboza venoasă profundă este mai puțin evidentă, caracteristicile sale principale fiind, de obicei, durerea și inflamația. Flebita apare atunci când un cheag de sânge se blochează într-una sau mai multe vene și produce umflături. Pe de altă parte, problema se instalează şi în caz de lezare a venei, din cauza unei tulburări de coagulare moștenită şi chiar a statului nemișcat pentru o perioadă lungă de timp. Desigur, şi obezitatea îţi spune cuvântul. Cert este că, în general, cheagurile de sânge apar atunci când ceva încetinește sau schimbă fluxul de sânge în vene. În plus, 90% din tromboflebita superficială este asociată cu persoanele cu vene varicoase, în timp ce doar 10% dintre cazuri apar la persoanele cu vene sănătoase. Totodată, fumatul predispune oamenii la formarea trombilor în artere și vene.