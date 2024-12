Medicii constănţeni se confruntă deseori în cabinetele lor cu cazuri de copilaşi cu tulburări de mers. În principiu, aceste probleme nu ar trebui să constituie un semnal de alarmă, pentru că nu sunt afecţiuni grave, dar neglijarea lor poate duce la fixarea unor atitudini vicioase ale membrelor, prin creştere în poziţia greşită şi să devină definitive.



Tocmai de aceea, părinţii nu trebuie să aştepte până la apariţia semnelor pentru a-şi duce micuţii la un control de specialitate. „Recomand tuturor familiilor care au copii foarte mici să încerce să facă un control ortopedic, încă din prima lună de viaţă, pentru displazia de dezvoltare a şoldului, iar pentru tulburările de mers, în jurul vârstei de un an, când începe mersul, chiar dacă observă, chiar dacă nu observă modificări”, a declarat dr. Gabriela Dascăl, medic primar Chirurgie- Ortopedie Pediatrică.



Ea a precizat că displazia de dezvoltare a şoldului este o afecţiune care-i permite acestuia să se luxeze prin evoluţia copilului. Astfel, cartilajul cavităţii cotiloide nu acoperă în totalitate cotilul şi atunci există posibilitatea ca acesta să sară de la locul lui.



Aceasta este o afecţiune care, depistată foarte precoce, până la 3-4 luni, înainte ca acel copil să stea măcar în fund, se vindecă. Până la vindecare, însă, este nevoie de o ecografie de şold bine efectuată şi bine interpretată. „Vă recomand s-o faceţi cu seriozitate, pentru că până la trei luni, trei luni şi jumătate copilul dumneavoastră poate fi dezvoltat, rezolvat, vindecat, dacă are această afecţiune. Afecţiunea nedepistată la timp poate fi tratată şi mai târziu, dar tratamentul este de data aceasta ortopedic, greoi, poate să dureze mai mult, imobilizări gipsate succesive sau dacă depistarea se face după ce copilul a început să meargă, câteodată se lasă cu intervenţie operatorie. Aşadar, cu cât vârsta este mai precoce, cu atât este mai bine.



Spre exemplu, la început se rezolvă cu o orteză simplă, apoi cu imobilizări gipsate, cu intervenţii chirurgicale simple care se adresează părţilor moi, simple pentru noi ca profesionişti, dar asta înseamnă o agresiune asupra copilului, înseamnă griji şi îngrijiri din partea familiei, sau, dacă depistarea este târzie, intervenţiile operatorii pot fi mai laborioase şi cu rezultate mai puţin certe decât aşa cum facem în primele luni de viaţă”, a completat medicul.



Doctorul a mai subliniat că cea mai mare parte a tulburărilor de mers beneficiază de aşa-numita talasoterapie, care, în Constanţa este gratuită. Trebuie doar să fie indicată şi folosită. Totuşi, ca orice mijloc natural, nu dă rezultate foarte repede. În plus, vara, adulţii îşi pot duce copilul pe plajele cele mai puţin amenajate, cele cu pietriş, pentru că nisipul foarte fin este agreat de cei care doresc să se relaxeze. Totodată, mersul este mai bun pe nisip, decât pe covor sau pe parchet acasă.



„Încă un sfat general, care se adresează tuturor, este de a încerca să se desprindă de a-şi pune singuri diagnosticul de pe internet. Informaţiile pe care le capătă din diverse site-uri sunt destul de puţin ştiinţifice. Majoritatea sunt date de experienţe personale, sunt forumuri între mame care îşi comunică între ele unde au fost, cum au fost trataţi, ce tratament li s-a dat şi recomandă şi altora să facă acelaşi lucru. Internetul este bun pentru informare, dar absenţa prezentării într-un cabinet medical pentru ca un medic să examineze copilul, fizic, poate duce la nişte greşeli care-i va costa”, a adăugat dr. Dascălu.