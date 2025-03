Uleiul obținut din semințe de chimen negru are în compozitie diverși constituienți: acizi grași, caroten, minerale (fier și fosfor), enzime digestive. Împreună, acestea ajută în tratamentul unei game largi de afecțiuni și pentru îmbunătățirea funcțiilor întregului organism. În primul rând, susțin specialiștii, uleiul de chimen are efect antispasmatic, benefic în toate cazurile de tuse, astm bronșic și flatulență, sinuzită și cele mai grave alergii. În același timp, este folosit în tratamentul migrenei și depresiei respiratorii.



De asemenea, crește fluxul biliar și are efect diuretic și antibacterian, pentru prevenirea apariției crizelor paroxistice de astm bronșic și tuse convulsivă. Unele persoane în folosesc pentru creșterea vitalității organismului și prevenirea apariției oboselii zilnice, pentru creșterea imunității organismului, în special, în timpul diverselor boli și în convalescență. Mai mult decât atât, cercetările arată că reduce durerile cauzate de artroză și este eficient în tratamentul leucemiilor, colicilor, în lipsa poftei de mâncare, în tratamentul neurodermitei. Totodată, uleiul din semințe de chimen negru este folosit pentru a trata bolile de piele cum ar fi eczemele, psoriazisul și mătreața. De-a lungul timpului, și-a dovedit chiar efectele antifungice împotriva organismelor fungice infecțioase comune din piele (dermatofite) care cauzează diverse infecții.