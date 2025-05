V-aţi trezit cu ochii umflaţi? De obicei, aspectul umflat al ochilor dimineaţa, la trezire, reprezintă rezultatul propriilor obiceiuri de viaţă, fie că este vorba de un somn prost, o cină prea consistentă sau prea mult alcool. Partea bună este că, în general, nu indică nimic grav. Este totuşi important să le urmăriţi, pentru că, în cazuri rare, ar putea indica o alterare a stării de sănătate.



Pe de altă parte, spun medicii, umflarea ochilor, a feţei sau a mâinilor şi lipsa de energie poate fi semn că nu consumaţi suficiente proteine. Pe scurt, dacă motivul aspectului de ochi umflaţi este legat de obiceiurile de viaţă, există o mulţime de lucruri pe care le puteţi face pentru a reduce acest aspect. Potrivit dr. Monica Roman, îmbătrânirea şi retenţia de lichide sunt doi mari vinovaţi. Practic, o dată cu trecerea anilor, pielea din jurul ochilor, care este extrem de delicată, poate părea umflată atunci când lichidul sau grăsimile se acumulează în jurul acestei zone. Pe măsură ce îmbătrâniţi, ţesuturile din această zonă moale se pot descompune, ceea ce poate contribui la apariţia aspectului umflat al ochilor.



Cu toate acestea, alte condiţii de sănătate şi trăsături ale stilului de viaţă pot avea un impact şi asupra aspectului pielii din jurul ochilor: lipsa de somn, stres, alcool, sare, alergii, plânsul, iritarea etc. Pe de altă parte, ar putea exista şi o serie de alte cauze, unele fiind mai grave decât altele. Aşa că, dacă nu găsiţi un motiv pentru aspectul de ochi umflaţi, sau dacă umflarea ochilor este severă, ar putea fi timpul să solicitaţi sfatul medicului.



Cert este că înainte de a începe să vă trataţi, este esenţial să vă gândiţi la cauza care stă la baza lor. „Înainte de toate, trebuie să ştiţi că nu toate strategiile vor funcţiona, dacă, de exemplu, umflarea este o trăsătură genetică. Luaţi în considerare urmărirea momentului în care apare umflarea şi investigaţi dacă stilul de viaţă sau obiceiurile de zi cu zi vă pot afecta pielea. Din fericire, există câteva lucruri pe care le puteţi încerca să reduceţi aspectul umflat al ochilor: încercaţi o rutină sănătoasă de somn. Apoi, beţi suficientă apă, limitaţi consumul de alcool, mâncaţi mai puţină sare, folosiţi o cremă pentru ochi, trataţi alergiile, evitaţi alergenii, renunţaţi la fumat. În plus, amintiţi-vă că zona ochilor este sensibilă şi poate să nu reacţioneze bine la tratamentele topice (mai ales dacă aţi experimentat iritaţii de la anumite produse în trecut). Aşadar, înainte de a aplica creme, picături sau alte tratamente, verificaţi lista ingredientelor şi efectuaţi un test de plasture dacă sunteţi îngrijoraţi”, a explicat medicul.



De asemenea, cum spuneam la începutul articolului, aveţi grijă să consumaţi proteine. Studiile arată că, în medie, alimentaţia unui bărbat adult trebuie să conţină 50 de grame de proteine pe zi, în timp ce alimentaţia unei femei ar trebui să fie compusă din 46 de grame de proteine. Pe de altă parte, un băiat adolescent necesită 52 de grame de proteine pe zi, pentru că are musculatura în formare, în timp ce un copil ar trebui să consume doar zece grame. Pentru un calcul mai exact al aportului de proteine pe zi, puteţi să ţineţi cont de următoarea regulă: la fiecare nouă kilograme este nevoie de opt grame de proteine.