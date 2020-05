Un tratament incorect poate duce la prezența permanentă a psoriazisului

Dermatologii se confruntă, zilnic, în cabinetele lor cu tot felul de afecțiuni, iar una dintre acestea este psoriazisul, o boală de piele foarte frecventă, care se caracterizează printr-o înnoire exagerat de rapidă a pielii (3-4 zile, în loc de 28 zile).

Dr. Irena Smadea a declarat că psoriazisul este considerat o boală mediată de sistemul imunitar și are ca rezultat inflamarea pielii.

În prezent, boala afectează circa 3% din populație, în egală măsură femeile și bărbați, și poate apărea la orice vârstă. Uneori, leziunile cutanate sunt urmate, precedate sau însoțite de afectare articulară, o formă de artrită, numită artrita psoriazică, care cauzează inflamarea încheieturilor.

„Cel mai frecvent sunt implicate articulațiile mici, periferice, de la mâini și picioare, dar pot apărea dureri și la nivelul articulațiilor mari (umeri, coate, genunchi, șold) sau coloană vertebrală. Leziunile de psoriazis

pot apărea oriunde pe corp, dar la adult mai puțin pe față. Aproximativ 80% dintre persoanele care suferă de psoriazis au plăci, care apar sub forma unor zone umflate și roșii de piele acoperită de solzi albi-argintii. Aceste plăci sau zone afectate se formează pe coate, genunchi, partea inferioară a spatelui și scalp. Indiferent de tip, psoriazisul cauzează, de obicei, disconfort. În multe cazuri, există mâncărime la nivelul pielii, care se poate crăpa și sângera.

Este psoriazisul o boală contagioasă? Nu, nu este o boală contagioasă şi nici o boală ereditară. Se moștenește o genă care înseamnă predispoziția de a face boala. Pe fondul genetic (care nu poate fi schimbat) intervin factori externi comuni și apare boala (uneori nu se poate găsi un astfel de factor)”, a explicat dr. Irena Smadea.

Cel mai frecvent, factorii care pot declanșa boala sunt: infecțiile bacteriene (în special respiratorii), medicamentele (interferon, litiu, cloroquin, beta-blocante, corticoizii sistemici, indometacin). Referitor la

corticoizii puternici, a subliniat dr. Smadea, aceştia sunt dușmanii redutabili ai psoriazisului. Practic, ei ascund boala pe o perioadă scurtă, după care psoriazisul reizbucnește într-o formă mai extinsă, mai gravă.

Unele persoane se întreabă ce se întâmplă cu urmaşii noştri, dacă noi am avut psoriazis. Studiile arată că, dacă aveți psoriazis, copilul dumneavoastră are 10% șanse să facă psoriazis. În schimb, dacă ambii părinți au boala, atunci copilul are 50% risc de boală. Cert este că, deşi psoriazisul este o boală cronică, ce evoluează în pusee (apare și dispare), un tratament incorect poate duce la prezența permanentă a leziunilor pe corp.