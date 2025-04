Foarte mulți oameni au impresia că bărbia dublă este cauzată doar de kilogramele în plus, dar nu este adevărat. Specialiștii susțin că și persoanele slabe pot avea grăsime în exces sub bărbie. Așa că, dacă ați observat că sub linia maxilarului s-a format un strat în plus, care creează impresia că mai aveți o bărbie, cu siguranță că vă doriți să scăpați de el. Înainte de a căuta soluții, este important să-i aflați cauza. De multe ori, acumularea excesivă de grăsime în zona gâtului este pusă pe excesul ponderal, dar există multe alte motive pentru care se formează bărbia dublă, fără nici o legătură cu greutatea corporală. De exemplu, sunt persoane care sunt predispuse genetic să acumuleze grăsime în această zonă.



Distribuția grăsimii corporale poate fi influențată de bagajul genetic și din păcate, puteți dezvolta gușă chiar dacă sunteți într-o formă fizică bună și nu aveți kilograme în exces. Bărbia dublă mai este numită și gușă, dar cea din urmă se referă, de fapt, la o proeminență cauzată de mărirea glandei tiroide. Gușa tiroidiană are un aspect diferit de bărbia dublă cauzată de grăsimea în exces. Tiroida este situată la baza gâtului, sub mărul lui Adam, iar creșterea sa în volum formează o zonă proeminentă la acest nivel, și nu imediat sub bărbie. Astfel, atunci când tiroida se mărește mult, ea provoacă și stratul de grăsime format sub bărbie din cauza excesului ponderal. Din fericire, acesta poate fi redus cel mai eficient prin reducerea greutății cu o alimentație sănătoasă și exerciții fizice practicate regulat.