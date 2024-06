Acidul hialuronic, acidul salicilic și alți acizi utilizați în produsele cosmetice au efecte benefice asupra pielii. Potrivit specialiștilor, aceștia pot exfolia stratul exterior al pielii și ajută la îndepărtarea celulelor moarte, ceea ce duce la o piele mai luminoasă, mai fină și mai netedă. În același timp, curăță porii sau reduc petele pigmentare ori stimulează producția de colagen. De exemplu, acidul salicilic este foarte potrivit pentru tenul gras și acneic, deoarece intră în pori și ajută la desfundarea acestora. Acidul hialuronic nu numai că hidratează pielea, însă are capacitatea de a menține hidratarea în profunzimea țesuturilor, reducând astfel aspectul ridurilor și având un ușor efect de lifting facial. Puteți alege un produs cosmetic care, pe lângă acid hialuronic, să conțină și vitamina C, întrucât această vitamină ajută acidul să penetreze mai rapid pielea. La rândul lui, acidul glicolic este benefic pentru mai multe tipuri de ten, dar este folosit, în special, în produse anti-îmbătrânire, datorită capacității sale de a exfolia și de a stimula regenerarea celulară. Acesta ajută la îndepărtarea celulelor moarte de la suprafața pielii, reducând aspectul ridurilor fine și al petelor de vârstă. În plus, poate promova producția de colagen, contribuind astfel la un aspect mai ferm și mai tânăr al pielii mature.